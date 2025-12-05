Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Reuters: Τελεσίγραφο των ΗΠΑ στην Ευρώπη να αναλάβει την πλειοψηφία των αμυντικών δυνατοτήτων του ΝΑΤΟ έως το 2027

Η συγκεκριμένη προθεσμία έπεσε στο τραπέζι σε συνάντηση Αμερικανών με Ευρωπαίους στο Πεντάγωνο - Αν η προθεσμία δεν τηρηθεί, η Ουάσινγκτον μπορεί να σταματήσει να συμμετέχει σε ορισμένους μηχανισμούς συντονισμού άμυνας του ΝΑΤΟ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησαν από την Ευρώπη να αναλάβει τη συντριπτική πλειοψηφία των συμβατικών αμυντικών δυνατοτήτων του ΝΑΤΟ έως το 2027, προκειμένου να μειώσουν τη συμμετοχή τους στην αμυντική συνεργασία της Συμμαχίας, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Reuters.

Η πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών να αναθέσουν στην Ευρώπη τη μεγαλύτερη ευθύνη για τη συμβατική άμυνα του ΝΑΤΟ έως το 2027 έχει προκαλέσει ανησυχία στους Ευρωπαίους αξιωματούχους, οι οποίοι θεωρούν την προθεσμία μη ρεαλιστική. Η επιθυμία της Ουάσιγκτον για μεγαλύτερη αυτονομία της Ευρώπης στον τομέα της άμυνας παρουσιάστηκε σε συνάντηση στην Ουάσιγκτον, όπου αξιωματούχοι του Πενταγώνου ανέφεραν ότι η πρόοδος της Ευρώπης στην ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της από την έναρξη της ρωικής εισβολή στην Ουκρανία μέχρι και σήμερα, δεν έχει ικανοποιήσει τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τις πέντε πηγές που μίλησαν στο Reuters, οι αξιωματούχοι του Πενταγώνου προειδοποίησαν ότι αν η Ευρώπη δεν προλάβει την προθεσμία του 2027, οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να σταματήσουν να συμμετέχουν σε ορισμένους μηχανισμούς συντονισμού άμυνας του ΝΑΤΟ.

Οι ΗΠΑ επιθυμούν οι ευρωπαϊκές χώρες να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για τη δική τους ασφάλεια και να μειώσουν την εξάρτησή τους από την αμερικανική αμυντική στήριξη. Ωστόσο, αρκετοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αναφέρουν ότι η προθεσμία του 2027 δεν είναι ρεαλιστική, καθώς η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερους πόρους για να αντικαταστήσει ορισμένες από τις ικανότητες των ΗΠΑ στον τομέα της άμυνας.

Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ αντιμετωπίζουν επίσης καθυστερήσεις στην παραγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού, και ορισμένα από τα πιο εξελιγμένα αμερικανικά όπλα και συστήματα άμυνας θα χρειαζόταν χρόνια για να παραδοθούν εάν παραγγέλνονταν σήμερα. Παράλληλα, οι ΗΠΑ παρέχουν ικανότητες που δεν μπορούν απλώς να αγοραστούν, όπως είναι η μοναδική αναγνώριση, παρακολούθηση και συλλογή πληροφοριών, οι οποίες αποδείχθηκαν κρίσιμες για τις πολεμικές προσπάθειες της Ουκρανίας.

Ο αξιωματούχος του ΝΑΤΟ που μίλησε για την Συμμαχία, δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι έχουν αρχίσει να αναλαμβάνουν περισσότερη ευθύνη για την ασφάλεια της ηπείρου, αλλά δεν έκανε σχόλιο για την προθεσμία του 2027. «Οι σύμμαχοι αναγνώρισαν την ανάγκη να επενδύσουν περισσότερα στην άμυνα και να μεταφέρουν το βάρος της συμβατικής άμυνας από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη», ανέφερε.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει στόχο να καταστήσει την ήπειρο ικανή να υπερασπιστεί τον εαυτό της μέχρι το 2030, εστιάζοντας στην ενίσχυση της αεράμυνας, των drones, των δυνατοτήτων κυβερνοπολέμου και άλλων τομέων. Οι αξιωματούχοι και αναλυτές επισημαίνουν ότι ακόμα και αυτή η προθεσμία είναι εξαιρετικά φιλόδοξη.

Πηγή: protothema.gr

