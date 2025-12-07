Κατολισθήσεις στην ορεινή Λεμεσό – Προσοχή στους δρόμους

Πόλεμος στο Σουδάν: «Δεκάδες» νεκροί σε πλήγματα των παραστρατιωτικών στον νότο

Τοπικός αξιωματούχος πρόσαψε την ευθύνη για την επιδρομή στις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης.

Επίθεση την οποία φέρονται να εξαπέλυσαν με drones παραστρατιωτικοί στην πόλη Καλόγκι, που ελέγχεται από τον τακτικό στρατό, στην πολιτεία Νότιο Κορντοφάν, στο Σουδάν, είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δεκάδες άμαχοι, ανάμεσά τους παιδιά, δήλωσε σήμερα τοπικός αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Εξαπολύθηκαν τρία πλήγματα, «αρχικά σε βρεφονηπιακό σταθμό, κατόπιν σε νοσοκομείο» κι έπειτα εναντίον «ανθρώπων που προσπαθούσαν να σώσουν παιδιά», είπε στο AFP ο Ισλάμ αντ Ντιν ας Σάγεντ, αξιωματούχος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Καλόγκι, μέσω σύνδεσης Starlink.

Πρόσαψε την ευθύνη για την επιδρομή στις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), σε πόλεμο με τον τακτικό στρατό από τον Απρίλιο του 2023, και τους συμμάχους τους του Λαϊκού Κινήματος για την Απελευθέρωση του Βόρειου Σουδάν, υπό τον Αμπντελαζίζ αλ Χίλου.

