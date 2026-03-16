Οδόφραγμα Δερύνειας: Τον τσάκωσαν να μεταφέρει 3 κιλά αϊράνι, τυρί, σαλάμι και 7 συσκευασίες νωπό κοτόπουλο - Τι αναφέρει το Τμ. Τελωνείων (φώτος)

Ζωϊκά προϊόντα εντοπίστηκαν την Κυριακή από λειτουργούς του Τμήματος Τελωνείων στο όχημα αλλοδαπού με κυπριακή υπηκοότητα στο σημείο διέλευσης στη Δερύνεια και κατασχέθηκαν.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων "χθες Κυριακή 15 Μαρτίου, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων πραγματοποίησαν, στο σημείο διέλευσης Δερύνειας, έλεγχο σε διερχόμενο όχημα που οδηγούσε αλλοδαπός με κυπριακή υπηκοότητα".

Σημειώνεται ότι κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, λόγω παράβασης των προνοιών του κανονισμού της Πράσινης Γραμμής, ζωικά προϊόντα και συγκεκριμένα 3 λίτρα γαλακτοκομικού προϊόντος (αϊράνι), 700γρ. τυρί, 1 κιλό και 300γρ. σαλάμι και 7 συσκευασίες νωπού κοτόπουλου συνολικού βάρους 4 κιλών και 744 γραμμαρίων.