Αύξηση 5,9% στο χονδρικό εμπόριο και 3% σε εμπόριο και επισκευή οχημάτων το 2025

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025, ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Χονδρικού Εμπορίου αυξήθηκε κατά 5,9%, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε τη Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Εμπορίου και Επισκευής Μηχανοκίνητων Οχημάτων αυξήθηκε κατά 3%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024.

Όσον αφορά το τέταρτο τρίμηνο του 2025, ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Χονδρικού Εμπορίου αυξήθηκε κατά 9,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Κατά το ίδιο τρίμηνο, ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Εμπορίου και Επισκευής Μηχανοκίνητων Οχημάτων παρέμεινε στα ίδια επίπεδα, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Πηγή: ΚΥΠΕ

