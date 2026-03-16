Δυναμική εκκίνηση του Μιχάλη Φελλά με μαζική παρουσία στη Λεμεσό

Με προσέλευση που ξεπέρασε τα 650 άτομα πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του εκλογικού επιτελείου του Μιχάλη Φελλά στη Λεμεσό, σε μια εκδήλωση που περισσότερο παρέπεμπε σε προεκλογική συγκέντρωση παρά σε τυπική τελετή έναρξης. Η εικόνα της «λαοθάλασσας» σχολιάστηκε έντονα από παρευρισκόμενους, ενώ τον ίδιο χαρακτηρισμό χρησιμοποίησε και η πρόεδρος της Βουλής και του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, στην ομιλία της, αναδεικνύοντας τη μαζικότητα της παρουσίας.

Το «παρών» τους έδωσαν επίσης ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου και ο αναπληρωτής πρόεδρος Ευθύμιος Δίπλαρος, ενώ χαιρετισμούς απηύθυναν και άλλα στελέχη από τον ευρύτερο πολιτικό και αυτοδιοικητικό χώρο, ενισχύοντας το πολιτικό αποτύπωμα της βραδιάς. Ιδιαίτερο βάρος είχε ο χαιρετισμός του πρώην βουλευτή, Άγγελου Βότση, ο οποίος προέρχεται από διαφορετικό πολιτικό χώρο και δήλωσε ανοιχτά τη στήριξή του, υπογραμμίζοντας ότι η υποψηφιότητα Φελλά υπερβαίνει τα στενά κομματικά όρια. Το ίδιο μήνυμα ανέδειξε και η Αννίτα Δημητρίου, δίνοντας σαφή πολιτική διάσταση στο άνοιγμα. Η εικόνα της βραδιάς καταγράφει μια πραγματικότητα: ο Μιχάλης Φελλάς μπαίνει στην προεκλογική εξίσωση ως σοβαρός παίκτης και με εμφανή διάθεση διεύρυνσης.

