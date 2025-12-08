Στην τελική ευθεία η προμήθεια Eurofighter από Τουρκία, γράφει η Γενί Σαφάκ

Η Τουρκία βρίσκεται πλέον στην τελευταία φάση των διαδικασιών για την προμήθεια μαχητικών Eurofighter Typhoon, έπειτα από πρόοδο που σημειώθηκε στις επαφές με το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και τη σχεδιαζόμενη μεταβίβαση αεροσκαφών από το Κατάρ, σύμφωνα με δημοσίευμα της τουρκικής φιλοκυβερνητικής εφημερίδας Γενί Σαφάκ.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι έχει οριστικοποιηθεί το χρονοδιάγραμμα για την απόκτηση δώδεκα Eurofighter από τα καταριανά αποθέματα.

Πρόσφατα, αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Αρχηγό της Τουρκικής Αεροπορίας, Ζιγιά Τζεμάλ Καντιόγλου, πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο Κατάρ, όπου -σύμφωνα με την εφημερίδα - σημειώθηκε «σημαντική πρόοδος» στις τεχνικές και επιχειρησιακές συζητήσεις.

Πηγές ασφαλείας που επικαλείται η Yeni Şafak αναφέρει ότι οι διαβουλεύσεις για το τελικό χρονοδιάγραμμα συνεχίζονται, με το ενδεχόμενο η συμφωνία να οριστικοποιηθεί έως το τέλος του έτους ή στις αρχές του επόμενου μήνα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ