Eξαφανισμένος στη χλιδή: Πυκνό μυστήριο καλύπτει τη ζωή του Μπασάρ αλ Άσαντ στη Μόσχα ένα χρόνο μετά τη διαφυγή του

Ένας χρόνος συμπληρώνεται τη Δευτέρα (8/12) από την διαφυγή του Μπασάρ αλ Άσαντ στη Ρωσία, η οποία του έδωσε άσυλο, και από τότε ο Σύρος πρώην πρόεδρος διατηρεί ένα χαμηλό προφίλ ενώ παράλληλα απολαμβάνει έναν πολυτελή τρόπο ζωής.

Το ίδιο το Κρεμλίνο φέρεται να τον προέτρεψε να παραμείνει διακριτικός, προκειμένου να παραμείνει ασφαλής το οποίο σημαίνει ότι ζει σαν φάντασμα. Ούτε ήχος, ούτε εικόνες, λίγες πληροφορίες και μόνο φήμες, κυκλοφορούν όπως αναφέρει το BFMTV.

H οικογένεια Άσαντ εγκατέλειψε τη Συρία βιαστικά ύστερα από την ανατροπή του καθεστώτος μετά από μια αστραπιαία επίθεση με επικεφαλής την ισλαμιστική ανταρτική ομάδα Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ (HTS), η οποία τώρα αποτελεί μέρος της νέας κυβέρνησης.

Μετά από 24 χρόνια διακυβέρνησης, 13 χρόνια εμφυλίου πολέμου και περισσότερους από 500.000 θανάτους, ο Μπασάρ αλ Άσαντ και η οικογένειά του βρήκαν καταφύγιο στη Μόσχα.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ το επιβεβαίωσε τον περασμένο Οκτώβριο. «Ο πρώην πρόεδρος της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ βρίσκεται στη Μόσχα για ανθρωπιστικούς λόγους», δήλωσε στον Τύπο. «Αυτός και η οικογένειά του απειλήθηκαν με εξόντωση», πρόσθεσε.

Γιατί τον θέλει στο παρασκήνιο η Μόσχα

Το Κρεμλίνο μπορεί να τον προστατεύει αλλά δεν θέλει αυτός ο άβολος επισκέπτης να προκαλέσει αναταραχή. Η σιωπή και η διακριτικότητα είναι πρωταρχικής σημασίας.

«Η Ρωσία σύναψε γρήγορα εγκάρδιες σχέσεις με τη νέα συριακή κυβέρνηση και, σε αυτό το πλαίσιο, η παρουσία του Άσαντ στη Μόσχα είναι ενοχλητική για το Κρεμλίνο. Αυτή η παρουσία πρέπει επομένως να παραμείνει όσο το δυνατόν πιο διακριτική», λέει ο Τόμας Πιερέ, ερευνητής που ειδικεύεται στη Συρία στο Ινστιτούτο Έρευνας και Μελετών για τον Αραβικό και Μουσουλμανικό Κόσμο.

Υπενθυμίζεται ότι τις 15 Οκτωβρίου, ο Βλαντιμίρ Πούτιν υποδέχτηκε τον νέο προσωρινό πρόεδρο της Συρίας, Άχμεντ αλ-Σαράα, στη Μόσχα. Παρά τις δηλωμένες προθέσεις και το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε τον Σεπτέμβριο από το συριακό Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο πρώην τζιχαντιστής της Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ (HTS) απέφυγε να ζητήσει δημόσια την έκδοση του Άσαντ επισημαίνει η Le Monde. Η πιθανότητα το Κρεμλίνο, πρόθυμο να αποδείξει την ικανότητά του να προστατεύσει τους ξένους συμμάχους του, να κάνει δεκτό αυτό το αίτημα είναι, στην πραγματικότητα, χαμηλή.

Ο Μπασάρ αλ-Άσαντ και η άμεση οικογένειά του, συμπεριλαμβανομένων των τριών παιδιών του, προστατεύονται από τη ρωσική μυστική υπηρεσία, την FSB. «Ο Μπασάρ αλ-Άσαντ βρίσκεται υπό εξαιρετικά αυστηρή προστασία», δηλώνει το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (SOHR). Οι κινήσεις του είναι πιθανότατα περιορισμένες και οι δημόσιες δηλώσεις του είναι ανύπαρκτες.

«Υπήρξε μια εντυπωσιακή σιωπή από τον Μπασάρ αλ-Άσαντ από την αναχώρησή του», σημειώνει η Μίριαμ Μπενράαντ, πολιτική επιστήμονας που ειδικεύεται στη Μέση Ανατολή, με την οποία επικοινώνησε το BFMTV.

«Δεν έχει υπάρξει καμία έκκληση προς τους πιστούς προς αυτόν για αντεπίθεση εναντίον των ανταρτών, ούτε καμία αναδιοργάνωση του ανενεργού καθεστώτος από έξω», σημειώνει.

Η μόνη και τελευταία δημόσια εμφάνισή του χρονολογείται στις 16 Δεκεμβρίου 2024, οκτώ ημέρες μετά την ανατροπή του καθεστώτος του.

«Η αναχώρησή μου από τη Συρία δεν ήταν προμελετημένη και δεν πραγματοποιήθηκε κατά τις τελευταίες ώρες της μάχης, σε αντίθεση με ορισμένους ισχυρισμούς», δήλωσε.

Η ζωή στη Μόσχα

Από τότε, τίποτα. Ο μεγαλύτερος γιος του, ο Χαφέζ αλ-Άσαντ, έκανε μια εμφάνιση σε ένα βίντεο τον περασμένο Φεβρουάριο. Ο νεαρός άνδρας, ο οποίος απέκτησε διδακτορικό στα μαθηματικά από το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας πριν από την πτώση του πατέρα του από την εξουσία, βιντεοσκόπησε τον εαυτό του να περπατάει στους δρόμους της ρωσικής πρωτεύουσας, κοντά στο Κρεμλίνο.

Σε αυτό το βίντεο, που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έκτοτε διαγράφηκε, ο Χαφέζ αλ-Άσαντ περιέγραψε την βιαστική αναχώρησή τους από τη Συρία, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη νέα τους ζωή.

Ήταν ο Μπασάρ αλ-Άσαντ θύμα απόπειρας δηλητηρίασης;

Λίγες πληροφορίες έχουν κυκλοφορήσει για την καθημερινή ζωή της οικογένειας Άσαντ. «Οι Ρώσοι δεν αφήνουν πολλά να διαρρεύσουν», τονίζει ο Τόμας Πιερέ.

Όπως η φερόμενη απόπειρα δηλητηρίασης που στόχευε τον πρώην Σύρο πρόεδρο τον περασμένο Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (SOHR), ο πρώην δικτάτορας μεταφέρθηκε σε «κρίσιμη κατάσταση στην εντατική» σε νοσοκομείο κοντά στη Μόσχα στις 20 Σεπτεμβρίου, αφού «δηλητηριάστηκε».

«Μόνο οι δράστες της επίθεσης γνωρίζουν αν η επιχείρηση είχε ως στόχο να σκοτώσει τον Μπασάρ αλ Άσαντ ή να δυσφημίσει τη ρωσική κυβέρνηση» και «να παρουσιάσει τον Πούτιν ως ανίκανο να τον προστατεύσει», δήλωσε ο διευθυντής της ΜΚΟ σε ανακοίνωσή του.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, από την πλευρά του, διαβεβαίωσε τον Τύπο ότι «δεν υπήρξε δηλητηρίαση». «Ο Μπασάρ αλ Άσαντ δεν έχει κανένα πρόβλημα να ζει στην πρωτεύουσά μας. Αν κυκλοφορούν τέτοιες φήμες, τις αφήνω στη συνείδηση ​​όσων τις διαδίδουν», δήλωσε.

Ερωτηματικά υπάρχουν αναφορικά με την υγεία της πρώην Πρώτης Κυρίας Άσμα αλ-Άσαντ. Τον Μάιο του 2024, η συριακή προεδρία ανακοίνωσε ότι η γυναίκα με το παρατσούκλι «Ρόδο της Ερήμου» είχε διαγνωστεί με λευχαιμία, αφού είχε αναρρώσει από καρκίνο του μαστού λίγα χρόνια νωρίτερα.

Η Άσμα αλ-Άσαντ ταξίδεψε στη Μόσχα για θεραπεία ακόμη και πριν από την πτώση του συριακού καθεστώτος. Στα τέλη Δεκεμβρίου 2024, η βρετανική εφημερίδα The Telegraph ανέφερε ότι είχε τεθεί σε απομόνωση σε μια εγκατάσταση στη ρωσική πρωτεύουσα.

Μια πολυτελής εξορία

Η πολυτέλεια στην οποία ζουν ο Μπασάρ αλ-Άσαντ και η οικογένειά του αφήνει ελάχιστα περιθώρια αμφιβολίας. Δημοσιογράφοι της εβδομαδιαίας εφημερίδας Die Zeit παρείχαν από πρώτο χέρι μαρτυρίες για τη νέα, απομονωμένη, αλλά πλούσια ζωή του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες τους, ο Άσαντ ζει σε έναν ουρανοξύστη ύψους 300 μέτρων σε συγκρότημα στην καρδιά της πλούσιας, φουτουριστικής οικονομικής περιοχής της Μόσχας, της Μόσκβα Σίτι.

«Τα διαμερίσματα προσφέρουν παραδοσιακά ύψη οροφής 3,2 μέτρων, πανοραμική θέα στην πόλη και χώρους διαβίωσης που κυμαίνονται από 103 έως 269 τετραγωνικά μέτρα», αναφέρει λεπτομερώς ένα μεσιτικό γραφείο στην ιστοσελίδα του.

Οι κάτοικοι αυτού του συγκροτήματος έχουν πρόσβαση σε «όλες τις εγκαταστάσεις αναψυχής και αγορών» της περιοχής Moskva-City, συμπεριλαμβανομένων «εμπορικών κέντρων, εστιατορίων, μπαρ, ενός υδάτινου πάρκου και ενός γυμναστηρίου».

«Μια πραγματική πόλη μέσα στην πόλη», περιγράφει το μεσιτικό γραφείο.

Η επίσκεψη σε ένα από τα διαμερίσματα

Δημοσιογράφοι της Die Zeit μπόρεσαν να επισκεφθούν ένα διαμέρισμα σε έναν από αυτούς τους ουρανοξύστες, παρόμοιο με αυτούς που καταλάμβανε η οικογένεια Άσαντ. Κρυστάλλινοι πολυέλαιοι, πολύτιμα ξύλα, υπερσύγχρονες ανέσεις, μπάνιο από μάρμαρο Carrara από το δάπεδο μέχρι την οροφή, παράθυρα από το δάπεδο μέχρι την οροφή «στο ύψος από τα σύννεφα» και «μια εκπληκτική θέα της Μόσχας»... «Ένα διαμέρισμα ιδανικό» για όσους «προηγουμένως ζούσαν σε παλάτια στη Δαμασκό», συνοψίζει η Die Zeit.

Σύμφωνα με έναν πρώην συνεργάτη της οικογένειας Άσαντ που μίλησε στην Die Zeit ο Άσαντ «καταλαμβάνει τρία» από αυτά τα πολυτελή διαμερίσματα και «διαμένει επίσης στη βίλα του έξω από τη Μόσχα».

Αυτός ο άνδρας, ο οποίος ισχυρίζεται ότι έφυγε μετά το ξέσπασμα του εμφυλίου πολέμου το 2011, υποδεικνύει ότι ο Μπασάρ αλ Άσαντ απασχολεί σωματοφύλακες από μια ιδιωτική εταιρεία ασφαλείας που πληρώνεται από τη ρωσική κυβέρνηση για να διασφαλίσει την ασφάλειά του. Αυτή η πληροφορία δεν ήταν εφικτό να επαληθευτεί, υπογραμμίζεται.

Η οικογένεια Άσαντ, που κατηγορείται για λεηλασία του πλούτου της Συρίας, έχει συσσωρεύσει πλούτο στη χώρα του Βλαντιμίρ Πούτιν εδώ και αρκετά χρόνια.

Το 2022, μια έκθεση του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ εκτίμησε την περιουσία του Μπασάρ αλ-Άσαντ και της οικογένειάς του «μεταξύ 1 και 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων».

Σύμφωνα με την πολιτική επιστήμονα Μίριαμ Μπενράαντ, η οικογένεια Άσαντ επένδυσε σε ακίνητα στη Ρωσία ήδη από τη δεκαετία του 1990, κατά τη διάρκεια της ηγεσίας του Χαφέζ αλ-Άσαντ, ο οποίος παρέμεινε στην εξουσία για 29 χρόνια και τον διαδέχθηκε ο Μπασάρ αλ-Άσαντ.

ΠΗΓΗ: cnn.gr