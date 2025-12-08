Δείπνο Ζελένσκι με Ρούτε, Κοστα, Φον Ντερ Λάιεν τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες

Την έλευση σήμερα, Δευτέρα, του Ουκρανού Προέδρου στις Βρυξέλλες και δείπνο με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν επιβεβαίωσε η Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πάουλα Πίνιο στην μεσημεριανή ενημέρωση Τύπου.

Το δείπνο φιλοξενεί ο Επικεφαλής του ΝΑΤΟ Ρούτε, και όπως ανέφερε η Εκπρόσωπος της Κομισιόν, οι ηγέτης είναι σαφές ότι θα συναντηθούν και στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων συζητήσεων για την ειρήνη στην Ουκρανία. Όσον αφορά το δάνειο επανορθώσεων, η Πίνιο το χαρακτήρισε «κεντρικό σημείο, το οποίο είναι σημαντικό».

Όσον αφορά τη συνάντηση της περασμένης Παρασκευής με τον Βέλγο Πρωθυπουργό, Μπαρτ ντε Βέβερ με τη συμμετοχή του Γερμανού Καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, η Πίνιο έκανε λόγο για μια καλή συνάντηση που είχε καλή ανταλλαγή απόψεων. «Οι συζητήσεις θα συνεχιστούν μέχρι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα, όπου ο στόχος είναι να υπάρξει μια τελική απόφαση και ένα σαφές περίγραμμα για μια λύση για την υποστήριξη του είδους της χρηματοδότησης των αναγκών της Ουκρανίας».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ