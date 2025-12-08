Ορίστηκε νέο τετ-α-τετ Νετανιάχου με Τραμπ για Γάζα - Η ημερομηνία

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Στην ατζέντα η δεύτερη φάση του αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα αργότερα αυτόν τον μήνα.

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, Βενιαμίν Νετανιάχου, θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στις 29 Δεκεμβρίου, προκειμένου να συζητήσουν τα επόμενα βήματα στην κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, όπως δήλωσε τη Δευτέρα εκπρόσωπος της ισραηλινής Κυβέρνησης.

Χθες ο Νετανιάχου δήλωσε ότι θα συζητήσει με τον Τραμπ τη δεύτερη φάση του αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα αργότερα αυτόν τον μήνα. Κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο.

Και οι δύο πλευρές έχουν κατηγορήσει κατ΄επανάληψη η μία την άλλη για παραβίαση της εκεχειρίας, ενώ μεγάλα κενά παραμένουν σε κρίσιμα ζητήματα που μένουν να συζητηθούν, βάσει του σχεδίου του Τραμπ, για τον τερματισμό του πολέμου, περιλαμβανομένων του αφοπλισμού της Χαμάς, της διακυβέρνησης της μεταπολεμικής Γάζας και της σύνθεσης και εντολής μιας διεθνούς δύναμης ασφαλείας στον θύλακα.

«Ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο Τραμπ τη Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου, θα συζητήσουν μελλοντικά βήματα και φάσεις και τη διεθνή δύναμη σταθεροποίησης του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός», δήλωσε η εκπρόσωπος της Κυβέρνησης Σος Μπεντροσιάν, σε διαδικτυακή ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Το Γραφείο του Πρωθυπουργού δήλωσε την 1η Δεκεμβρίου ότι ο Τραμπ προσκάλεσε τον Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο. Ισραηλινά ΜΜΕ ανέφεραν στη συνέχεια ότι οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν στη Φλόριντα.

Πηγή: ΚΥΠΕ-ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

