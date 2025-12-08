Θορύβησε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη η απουσία της ΕΔΕΚ – Το «φλερτ με την Ακροδεξιά» και όσα λέχθηκαν στο Πολιτικό Γραφείο

Έντονο μήνυμα δυσαρέσκειας έστειλε η ΕΔΕΚ προς το Προεδρικό Μέγαρο διά της σημερινής απουσίας του κόμματος από την τελετή διαβεβαίωσης των νέων μελών της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη. Κανένα κομματικό στέλεχος ή βουλευτής της ΕΔΕΚ δεν παρευρέθηκε στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 09:00 το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο, γεγονός που φαίνεται να θορύβησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αφού λίγες ώρες μετά και συγκεκριμένα η ώρα 16:20 το απόγευμα, η Προεδρία της Δημοκρατίας ανακοίνωσε ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ Νίκο Αναστασίου το πρωί της Τρίτης.

Κατά την αυριανή συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ, η ώρα 10:00 το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο, αναμένεται να τεθεί το θέμα που προέκυψε με τον ανασχηματισμό του Υπουργικού Συμβουλίου. Συγκεκριμένα, ο Νίκος Αναστασίου θα εκφράσει τη δυσαρέσκεια του κόμματος για την απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας να ενισχύσει την παρουσία μόνο των δύο από τα τρία κόμματα της συγκυβέρνησης στο υπουργικό σχήμα. Ταυτόχρονα, ο κ. Αναστασίου θα θέσει στο τραπέζι την ανάγκη να αναζητούν τρόποι βελτίωσης της συνεργασίας μεταξύ κυβέρνησης και ΕΔΕΚ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανακοίνωσε τον ανασχηματισμό του Υπουργικού Συμβουλίου την περασμένη Παρασκευή, αυξάνοντας σε δύο τους υπουργούς του ΔΗΚΟ και της ΔΗΠΑ, αφήνοντας την ΕΔΕΚ με ένα υπουργό. Η αναβάθμιση του ρόλου μόνο των δύο από τα τρία συγκυβερνώντα κόμματα προκάλεσε την έντονη δυσαρέσκεια της ΕΔΕΚ, η οποία ανακοίνωσε την ίδια ημέρα ότι συγκαλείται εκτάκτως το Πολιτικό Γραφείο για να συζητήσει την αναθεώρηση της σχέσης της παράταξης με την κυβέρνηση.

Η συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου προγραμματίστηκε για την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, ωστόσο ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ έσπευσε το Σάββατο να δηλώσει ότι δεν τέθηκε ποτέ θέμα αποχώρησης από την κυβέρνηση, διαμορφώνοντας έτσι το κλίμα που θα επικρατούσε στο συλλογικό όργανο την επόμενη ημέρα. Το Πολιτικό Γραφείο του Κινήματος συνεδρίασε την Κυριακή το πρωί και αναπτύχθηκε από τα μέλη του Σώματος ένας προβληματισμός για τις σχέσεις με την κυβέρνηση.

«Φλέρτ με την Ακροδεξιά»: Τι λέχθηκε στο Πολιτικό Γραφείο

Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι δεν τέθηκε σε ψηφοφορία κάποια πρόταση για αποχώρηση της ΕΔΕΚ από την κυβέρνηση. Ωστόσο διαφάνηκε ότι πλέον είναι κοινή διαπίστωση των μελών του Πολιτικού Γραφείου πως ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δεν λαμβάνει υπόψη το κόμμα. Αντίθετα, θεωρούν ότι γνώμονας του κ. Χριστοδουλίδη είναι οι προεδρικές εκλογές του 2028 και πως στη βάση αυτή της προσέγγισης έρχεται όλο και πιο κοντά στη Δεξιά και την Ακροδεξιά.

Μέλος του Πολιτικού Γραφείου ανέφερε στον «Π» ότι τα επιχειρήματα υπέρ της αποχώρησης που τέθηκαν ενώπιον του Σώματος ήταν περισσότερα και πιο πειστικά. Όμως επικράτησε τελικά η θέση 7-8 μελών του Πολιτικού Γραφείου, τα οποία υποστήριξαν ότι η απόφαση για αποχώρηση ενδεχομένως να προκαλέσει μεγαλύτερα προβλήματα, προκαλώντας εσωκομματικές διαφωνίες και εσωστρέφεια λίγους μήνες πριν τις βουλευτικές εκλογές. Μάλιστα εκφράστηκε και κάποιος προβληματισμός για το μήνυμα που θα στείλει μια απόφαση αποχώρησης από την κυβέρνηση μετά τον ανασχηματισμό. Υπήρχε δηλαδή ο κίνδυνος να μη γίνει ξεκάθαρο στην κοινωνία ότι πίσω από την απόφαση υπάρχουν ιδεολογικοί και πολιτικοί λόγοι (φλερτ με την Ακροδεξιά, κυπριακό πρόβλημα), αλλά ότι λήφθηκε με βασικό κριτήριο τα οφίκια και τον αριθμό των υπουργείων.

Ως εκ τούτου, τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου αποφάσισαν να εξουσιοδοτήσουν τον πρόεδρο του κόμματος για διευθέτηση συνάντησης με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για συζήτηση όλου ζητήματος. Ακολούθως ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ θα ενημερώσει το Πολιτικό Γραφείο για όσα είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επί του θέματος και θα ληφθούν τελικές αποφάσεις.

Τα «πλεονεκτήματα» της αποχώρησης

Την περασμένη Κυριακή το Πολιτικό Γραφείο της ΕΔΕΚ απέφυγε να πάρει σκληρές αποφάσεις, δίνοντας παράταση στη συνεργασία του κόμματος με την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη. Ωστόσο δεν είναι λίγα τα στελέχη του Κινήματος που αντιλαμβάνονται τα πλεονεκτήματα μιας απόφασης για αποχώρηση από την κυβέρνηση σε αυτό το χρονικό σημείο.

Όπως ανέφερε στον «Π» στέλεχος του κόμματος, η απόφαση για αποχώρηση θα βοηθήσει την παράταξη να διαχωρίσει την πολιτική της γραμμή από τη Δεξιά και την Ακροδεξιά, επισημαίνοντας ότι η παρουσία στο Υπουργικό Συμβούλιο προσώπων όπως ο Κωνσταντίνος Φυτιρής θολώνει το αφήγημα της ΕΔΕΚ. Αναφέρθηκε επίσης στο Κυπριακό και τη θέση του Προέδρου Χριστοδουλίδη για επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που σταμάτησαν στο Κραν Μοντανά, τη στιγμή που η ΕΔΕΚ τάσσεται κατά της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και διερωτήθηκε κατά πόσον αυτό βοηθά το Κίνημα προεκλογικά.

Τόνισε δε ότι θα μπορούσε η ΕΔΕΚ να εκμεταλλευτεί το momentum, στέλνοντας το μήνυμα ότι είναι το πρώτο κόμμα που αποχωρεί από μια συγκυβέρνηση η οποία προκαλεί πολιτική φθορά στα συγκυβερνώντα κόμματα και καθόλου δεν βοηθά τα ποσοστά τους. «Έτσι», πρόσθεσε, «θα μπορέσει η ΕΔΕΚ να εκφράσει ξεκάθαρο αντιπολιτευτικό λόγο και να χτίσει καθαρό αφήγημα για τις βουλευτικές εκλογές».

Επεσήμανε μάλιστα ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δεν επενδύει στην ΕΔΕΚ, διότι γνωρίζει πως το Κίνημα θα αποχωρήσει από την κυβέρνηση όταν πλέον θα διαφανεί ξεκαθαρά η σχέση και η συνεργασία του Προεδρικού με το ΕΛΑΜ.