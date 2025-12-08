«Τεχνικό σφάλμα»: Η απάντηση της Κομισιόν για το φυλλάδιο που έδειχνε ελληνικά νησιά ως τουρκικά (φώτο)

Ως «λυπηρό τεχνικό σφάλμα» χαρακτήρισε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το ενημερωτικό φυλλάδιο που περιέγραφε ελληνικά νησιά του Αιγαίου ως τουρκικά.

Πρόκειται για το τελευταίο ενημερωτικό φυλλάδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ανακαλύπτοντας την Ευρώπη» τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα απεικονίζονταν με το χρώμα της Τουρκίας, αντί της Ελλάδας.

Εκπρόσωπος της Επιτροπής χαρακτήρισε τον χάρτη ως «λυπηρό τεχνικό σφάλμα» και δήλωσε ότι η δημοσίευση είχε αποσυρθεί αμέσως από όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες εν αναμονή της διόρθωσής του. Ερωτηθείς ποιος ήταν υπεύθυνος, ο εκπρόσωπος σημείωσε ότι αρκετές ομάδες συμβάλλουν σε τέτοιο υλικό, προσθέτοντας ότι οι εσωτερικές διαδικασίες θα επανεξεταστούν, όπως μεταδίδει το Euroactiv.

«Οι υπηρεσίες μας διαθέτουν ισχυρά συστήματα για την πρόληψη σφαλμάτων. Όταν τελικά αυτά συμβαίνουν, αντιμετωπίζονται άμεσα και οι εσωτερικές διαδικασίες επανεξετάζονται για να αποτραπεί η επανάληψή τους, όπως στην περίπτωση αυτού του λυπηρού σφάλματος» δήλωσε ο αξιωματούχος.

Πηγή: cnn.gr