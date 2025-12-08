Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Με οριακή πτώση έκλεισε τη Δευτέρα το ΧΑΚ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Ο ΓΔ έκλεισε στις 274,21 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,19%

Με οριακή πτώση ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 274,21 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,19%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 παρουσίασε επίσης οριακή πτώση σε ποσοστό 0,20% κλείνοντας στις 166,26 μονάδες. Η συνολική αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €201.744,39.

Από τους επιμέρους δείκτες, κέρδη κατέγραψαν η Κύρια Αγορά κατά 0,26% και τα Ξενοδοχεία κατά 1,97%, κλείνοντας στις 223,29 και 1.908,55 μονάδες, αντίστοιχα. Αντίθετα, Εναλλακτική Αγορά και Επενδυτικές Εταιρείες κατέγραψαν απώλειες σε ποσοστό 0,88% και 0,31%, κλείνοντας στις 1.829,02 και 3.085,29 μονάδες αντίστοιχα.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €118.851,18 (τιμή κλεισίματος €7,88 - άνοδος 0,51%), της Δήμητρας Επενδυτική με €32.200,47 (τιμή κλεισίματος €1,58 - πτώση 0,32%), της Logicom με €13.752 (τιμή κλεισίματος €3,6 - άνοδος 0,56%), της Cyprus Cement Public Company με €12.230 (τιμή κλεισίματος €3,6 - πτώση 4,69%) και της ΚΕΟ με €10.952 (τιμή κλεισίματος €2,74 - χωρίς μεταβολή).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης τρεις κινήθηκαν ανοδικά, πέντε καθοδικά και τρεις παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 94.

Πηγή: ΚΥΠΕ

