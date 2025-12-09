RSF: 67 δημοσιογράφοι δολοφονήθηκαν σ’ έναν χρόνο, σχεδόν οι μισοί στη Γάζα

Συνολικά 67 δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν κατά την άσκηση ή εξαιτίας του επαγγέλματός τους σε διεθνές επίπεδο σ’ έναν χρόνο, σχεδόν οι μισοί από αυτούς στη Λωρίδα της Γάζας, όπου βρίσκονταν «υπό τα πυρά των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων», καταγγέλλει η μη κυβερνητική οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (Reporters sans frontières, RSF) στον ετήσιο απολογισμό της για το 2025 που δημοσιοποιεί σήμερα.

«Ο αριθμός των δημοσιογράφων που σκοτώθηκαν (σ.σ. από την 1η Δεκεμβρίου 2024 ως την 1η Δεκεμβρίου 2025) παρουσίασε νέα αύξηση, εξαιτίας εγκληματικών πρακτικών ενόπλων δυνάμεων, τακτικών ή μη, και του οργανωμένου εγκλήματος», καταγγέλλει η οργάνωση υπεράσπισης της ελευθερίας του Τύπου, που αναφέρει πως «οι δημοσιογράφοι δεν πεθαίνουν απλά, σκοτώνονται».

Έξι ημέρες μετά την καταδίκη του γάλλου δημοσιογράφου Κριστόφ Γκλεζ να εκτίσει επτά χρόνια κάθειρξης στην εκδίκαση της έφεσής του στην Αλγερία, όπου κρίθηκε πως ήταν «απολογητής» της τρομοκρατίας, η RSF κάνει λόγο για 503 κρατούμενους δημοσιογράφους σε 47 χώρες του κόσμου (121 στην Κίνα, 48 στη Ρωσία, 47 στη Μιανμάρ). Η οργάνωση μετρά εξάλλου 135 δημοσιογράφους η τύχη των οποίων αγνοείται, κάποιων για πάνω από 30 χρόνια, και 20 δημοσιογράφων που κρατούνται όμηροι, στην πλειονότητά τους στη Συρία και στην Υεμένη.

Οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα αρχικά έκαναν λόγο για 49 δολοφονίες δημοσιογράφων το 2023, δημοσιοποιώντας έναν από τους χαμηλότερους αριθμούς που είχαν καταγράψει σε είκοσι χρόνια, όμως ο πόλεμος που διεξήγαγε το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, τον αύξησε, τόσο το 2024 (66, κατά αναθεωρημένο απολογισμό της RSF) όσο και το 2025 (67).

«Ιδού πού οδηγεί το μίσος για τους δημοσιογράφους, ιδού πού οδηγεί η ατιμωρησία», ανέφερε η Αν Μποκαντέ, στέλεχος των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Σήμερα το «αληθινό διακύβευμα» είναι «οι κυβερνήσεις να επενδύσουν εκ νέου στην υπόθεση της προστασίας των δημοσιογράφων» και να μην τους μετατρέπουν «σε στόχους», πρόσθεσε.

Με τουλάχιστον 29 εργαζόμενους μέσων ενημέρωσης να δολοφονούνται τους τελευταίους δώδεκα μήνες στον παλαιστινιακό θύλακα καθώς ασκούσαν το επάγγελμά τους και τουλάχιστον 220 από τον Οκτώβριο του 2023, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που σκοτώθηκαν ενώ δεν έκαναν τη δουλειά τους εκείνη τη στιγμή, «ο ισραηλινός στρατός είναι ο χειρότερος εχθρός των δημοσιογράφων», αναφέρει η RSF.

Όχι «αδέσποτα πυρά»

Ενώ οι δημοσιογράφοι θα όφειλαν να προστατεύονται, όπως ακριβώς και οι άμαχοι, σε εμπόλεμες ζώνες, ο ισραηλινός στρατός έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα πως στοχοποίησε εσκεμμένα ρεπόρτερ και αντιμετωπίζει καταγγελίες για εγκλήματα πολέμου γι’ αυτόν τον λόγο.

Το Ισραήλ απαντά πως στοχοποιεί τη Χαμάς, που χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση, όπως και οι ΗΠΑ και η ΕΕ.

Ο ισραηλινός στρατός κατηγορήθηκε ιδίως πως στοχοποίηση πολύ γνωστό ανταποκριτή του Αλ Τζαζίρα, τον Ανάς αλ Σαρίφ, που ήταν ανάμεσα στους πέντε δημοσιογράφους οι οποίο σκοτώθηκαν σε πλήγμα του τον Αύγουστο. Ο ίδιος ανέφερε πως επρόκειτο για «τρομοκράτη» που «παρίστανε τον δημοσιογράφο». Δεν υπήρχε καμιά απόδειξη για την κατηγορία αυτή, είχε αντιτείνει η RSF την εποχή.

Η κ. Μποκαντέ έκανε λόγο για «δυσφήμιση» δημοσιογράφων με σκοπό «να δικαιολογηθούν τα εγκλήματα» εναντίον τους.

«Δεν πρόκειται για αδέσποτα πυρά. Αυτή είναι αληθινή στοχοποίηση δημοσιογράφων διότι πληροφορούν τον κόσμο για το συμβαίνει στα πεδία εκεί πέρα», εξήγησε.

Η RSF στηλιτεύει επίσης «την πιο φονική χρονιά» για τους δημοσιογράφους στο Μεξικό εδώ και «τουλάχιστον τρία χρόνια», με εννιά επαγγελματίες δολοφονημένους «παρά τις δεσμεύσεις» που είχε αναλάβει η πρόεδρος Κλαούδια Σέινμπαουμ, που εξελέγη το 2024.

Τα θύματα στην πλειονότητά τους «κάλυπταν την τοπική επικαιρότητα, καταγγέλλοντας το οργανωμένο έγκλημα ή τις σχέσεις του με πολιτικούς και δέχονταν ρητές θανατικές απειλές», εξηγεί η οργάνωση.

Η Ουκρανία (3 δημοσιογράφοι νεκροί, ανάμεσά τους ο γάλλος φωτορεπόρτερ Αντονί Λαλικάν) και το Σουδάν (4 νεκροί) συμπεριλαμβάνονται επίσης στις χώρες με τους βαρύτερους απολογισμούς, σύμφωνα με την RSF.

Άλλες οργανώσεις δίνουν διαφορετικούς απολογισμούς, καθώς οι μέθοδοι καταμέτρησης ποικίλλουν.

Για παράδειγμα η UNESCO, η εκπαιδευτική, επιστημονική και επιμορφωτική οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών, καταμετρά 91 δημοσιογράφους που δολοφονήθηκαν μέχρι στιγμής φέτος στον ιστότοπό της.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ