Στα 76.726 άτομα η απασχόληση στο ευρύ δημόσιο το 2025, ετήσια αύξηση 1,8%

Στα 76.726 άτομα, ανήλθε η απασχόληση στον ευρύ δημόσιο τομέα το 2025, όπως δείχνουν στοιχεία που ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία.

Στη Γενική Κυβέρνηση η απασχόληση ήταν 71.675 άτομα και στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις που είναι ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση στα 5.051.

Συγκριτικά με το 2024, η απασχόληση στον ευρύ δημόσιο τομέα αυξήθηκε κατά 1.373 άτομα (1,8%). 

Ειδικότερα, στη Γενική Κυβέρνηση αυξήθηκε κατά 1.684 άτομα (2,4%), ενώ στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις που είναι ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση μειώθηκε κατά 311 άτομα (-5,8%).

Τέταρτο τρίμηνο 2025

Όσον αφορά το τέταρτο τρίμηνο του 205, το σύνολο των εργαζομένων στον ευρύ δημόσιο τομέα ήταν 78.124. Στη Γενική Κυβέρνηση η απασχόληση ανήλθε στα 73.006 άτομα και στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις που είναι ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση στα 5.118.

Στη Γενική Κυβέρνηση, που αποτελείται από την Κυβέρνηση, τους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και τις Τοπικές Αρχές, η απασχόληση ανήλθε στα 55.215, 11.566 και 6.225 άτομα αντίστοιχα.

 

