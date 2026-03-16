Στις 13.538 οι κενές θέσεις εργασίας- Ποιους τομείς αφορούν

O αριθμός των κενών θέσεων εργασίας το τέταρτο τρίμηνο του 2025 ανήλθε στις 13.538, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 541 θέσεις (4,2%) σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους που ήταν 12.997, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία.

Σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2025 παρατηρήθηκε μείωση 1.035 θέσεων (-7,1%).

Το ποσοστό των κενών θέσεων ως προς το σύνολο των υπαλλήλων και των κενών θέσεων κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025 μειώθηκε στο2,8%, ενώ το προηγούμενο τρίμηνο και το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 ήταν 3,0% και 2,8% αντίστοιχα.

Τα μεγαλύτερα ποσοστά κενών θέσεων το τέταρτο τρίμηνο του 2025 παρατηρούνται στους Τομείς των Διοικητικών και Υποστηρικτικών Δραστηριοτήτων (3,9%), Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου, Επισκευής Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών (3,8%) και Ορυχείων και Λατομείων (3,6%).