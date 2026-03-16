Οικονομία

Στις 13.538 οι κενές θέσεις εργασίας- Ποιους τομείς αφορούν

Σε σχέση με πέρσι σημειώνεται αύξηση 541 θέσεων, ενώ συγκριτικά με το προηγούμενο τρίμηνο μείωση 1.035

O αριθμός των κενών θέσεων εργασίας το τέταρτο τρίμηνο του 2025 ανήλθε στις 13.538, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 541 θέσεις (4,2%) σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους που ήταν 12.997, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία.

Σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2025 παρατηρήθηκε μείωση 1.035 θέσεων (-7,1%).

Το ποσοστό των κενών θέσεων ως προς το σύνολο των υπαλλήλων και των κενών θέσεων κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025 μειώθηκε στο2,8%, ενώ το προηγούμενο τρίμηνο και το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 ήταν 3,0% και 2,8% αντίστοιχα.

Τα μεγαλύτερα ποσοστά κενών θέσεων το τέταρτο τρίμηνο του 2025 παρατηρούνται στους Τομείς των Διοικητικών και Υποστηρικτικών Δραστηριοτήτων (3,9%), Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου, Επισκευής Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών (3,8%) και Ορυχείων και Λατομείων (3,6%).  

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

