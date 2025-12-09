Η δίκη για το πτυχίο του έχει «πολιτικό χαρακτήρα» λέει ο Ιμάμογλου

Στην Κωνσταντινούπολη πραγματοποιήθηκε η τρίτη δικάσιμος της υπόθεσης που αφορά το προπτυχιακό πτυχίο του πρώην δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, κατόπιν απόφασης του Πανεπιστημίου Κωνσταντινούπολης, που στις 18 Μαρτίου είχε ακυρώσει τον πανεπιστημιακό τίτλο. Η Εισαγγελία έχει ζητήσει ποινή φυλάκισης έως οκτώ έτη και εννέα μήνες.

Η συνεδρίαση διεξήχθη με νέο πρόεδρο του δικαστηρίου, λόγω αντικατάστασης του προηγούμενου. Στην απολογία του, ο Ιμάμογλου δήλωσε ότι η διαδικασία «έχει λάβει πολιτικό χαρακτήρα» και ότι η υπόθεση «δεν αφορά πλέον πτυχίο». Υποστήριξε ότι «οι συνεχείς αλλαγές δικαστών» σε υποθέσεις που τον αφορούν προκαλούν υπόνοιες για παρέμβαση και συνιστούν παραβίαση του δικαιώματός του σε δίκαιη δίκη.

Το δικαστήριο αποφάσισε την αναβολή της υπόθεσης έως τις 16 Φεβρουαρίου 2026, προκειμένου να αναμείνει την απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου, στο οποίο ο Ιμάμογλου έχει προσφύγει ζητώντας την ακύρωση της απόφασης του πανεπιστημίου.

Μετά την αναβολή, ο Ιμάμογλου δήλωσε ότι «σκοπός της διαδικασίας είναι ο πολιτικός του παραμερισμός» και ότι «η αντικατάσταση των δικαστών σε κρίσιμα στάδια εγείρει ερωτήματα για την αμεροληψία της διαδικασίας». Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ανέφερε επίσης ότι «οι υπεύθυνοι για την ακύρωση του πτυχίου θα πρέπει να λογοδοτήσουν», ενώ δήλωσε ότι «το ζήτημα θα εξεταστεί συνολικά από τη δικαιοσύνη».

Η εφημερίδα Cumhuriyet χαρακτήρισε την υπόθεση ως «δίκη που θα μείνει στην ιστορία ως σκοτεινή σελίδα», ενώ η Türkiye και η Sözcü μετέφεραν δηλώσεις του Ιμάμογλου στις οποίες υποστήριξε ότι «η εκδίκαση δεν εξελίσσεται ομαλά» και ότι «ο πραγματικός στόχος είναι ο πολιτικός του αποκλεισμός».

Πηγή: ΚΥΠΕ