Ρώσοι εισαγγελείς ζήτησαν την κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων της αμερικανική εταιρείας NCH Cap

Ρώσοι εισαγγελείς ζήτησαν από δικαστήριο της Μόσχας την κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων της αμερικανικής ιδιωτικής εταιρείας επενδύσεων NCH Capital στην Ρωσία, κατηγορώντας τους ιδιοκτήτες της εταιρείας για χρηματοδότηση των στρατιωτικών δυνάμεων της Ουκρανίας, γράφει σήμερα η εφημερίδα Kommersant, επικαλούμενη δικαστικά έγγραφα.

Η NCH Capital δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα να σχολιάσει το θέμα.

Οι εισαγγελείς κατέθεσαν αγωγή στις 9 Δεκεμβρίου κατά της εταιρείας NCH Capital, όπως επίσης και εναντίον των ιδρυτών της Τζώρτζ Ρορ που είναι πολίτης των ΗΠΑ και Μόρις Ταμπασίνικ που είναι πολίτης της Αυστρίας. Οι Ρορ και Ταμπασίνικ ίδρυσαν την NCH το 1993.

Η AgroTerra, μία από τις 20 μεγαλύτερες εταιρείες γεωργικής εκμετάλλευσης της Ρωσίας, ιδιοκτησίας της NCH Capital, τέθηκε υπό προσωρινή κρατική διαχείριση με διάταγμα του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν τον Απρίλιο του 2024.

Η εφημερίδα Kommersant γράφει ότι τα περιουσιακά στοιχεία της AgroTerra σε επτά περιφέρεις στην κεντρική Ρωσία , αποτιμώντας στην αγωγή την αξία τους στα 73 δισεκατομμύρια ρούβλια (937,10 εκατομμύρια δολάρια. Η NCH Capital κατέχει επίσης αγροτικά περιουσιακά στοιχεία στην Ουκρανία, όπου είναι η πέμπτη μεγαλύτερη γαιοκτήτρια εταιρεία στη χώρα.

