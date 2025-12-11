Πολεμική ατμόσφαιρα και στο Ροβανιέμι: Γεμάτο στρατιώτες του ΝΑΤΟ το χωριό του Άη Βασίλη

Μία διαφορετική αίσθηση επικρατεί φέτος στο μαγευτικό και παραμυθένιο χωριό του Αη Βασίλη στο Ροβανιέμι, στην παγωμένη Λαπωνία της Φινλανδίας.

Την φετινή περίοδο των Χριστουγέννων, εκτός από τις εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες από όλο τον κόσμο, τις τελευταίες εβδομάδες χιλιάδες στρατιώτες του ΝΑΤΟ έχουν περάσει από το Ροβανιέμι, καθώς η Βορειοατλαντική Συμμαχία προετοιμάζονται για μια πιθανή επίθεση από τη Ρωσία.

Σύμφωνα με τον Guardian, οι χριστουγεννιάτικοι επισκέπτες παρατηρούν μια αυξανόμενη στρατιωτική παρουσία στη Λαπωνία, όπου το Santa Park λειτουργεί και ως καταφύγιο βομβών.

Το Ροβανιέμι αναμένεται σύντομα να αποτελέσει βασική βάση για τις Forward Land Forces (FLF) της Φινλανδίας, το νατοϊκό τάγμα υπό σουηδική ηγεσία που έχει στόχο να λειτουργήσει ως αποτρεπτική δύναμη στα ανατολικά σύνορα της χώρας και της ΕΕ.

Η περιοχή διαθέτει επίσης αεροπορική βάση για εκπαιδευτικές ασκήσεις στο κοντινό Ροβαγιάρβι, τη μεγαλύτερη περιοχή στρατιωτικών ασκήσεων της δυτικής Ευρώπης, το οποίο απέχει μόλις 88 χιλιόμετρα από τα ρωσικά σύνορα.

Η αύξηση της στρατιωτικής δραστηριότητας δεν έχει περάσει απαρατήρητη από τους τουρίστες του Ροβανιέμι, οι οποίοι ενημερώνονται ότι στο Santa Park, το «σπήλαιο του Άγιου Βασίλη», το οποίο είναι σκαμμένο μέσα σε έναν μεγάλο λόφο λειτουργεί ήδη - εδώ και χρόνια - και ως καταφύγιο βομβών.

Η Ντόνα Κόιλ και η κόρη της Λάιλα, τουρίστριες από τη Σκωτία, έμειναν έκπληκτες όταν άκουσαν στρατιωτικά αεροσκάφη κατά τη διάρκεια σαφάρι με ταράνδους, δηλώνοντας πως δεν γνώριζαν τίποτα για τις επιχειρήσεις που λάμβαναν χώρα.

H Χάννα Σλίκερ από τη Στουτγκάρδη σημείωσε ότι «δεν είναι δυνατό να ξεφύγει κανείς από την πραγματικότητα του πολέμου στην Ευρώπη, ακόμη και στην πόλη του Άη Βασίλη» αλλά παραδέχθηκε ότι το καταφύγιο μέσα στο χωριό του Άη Βασίλη, της προσφέρει «κάποια αίσθηση ασφάλειας».

