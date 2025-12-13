Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Καταστροφικές πλημμύρες «βουλιάζουν» την Ουάσινγκτον – Ολόκληρες περιοχές κάτω από το νερό

Όπως μεταδίδει το κανάλι Fox13 Seattle εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν λάβει εντολές εκκένωσης, ενώ η Εθνική Φρουρά έχει τεθεί σε επιφυλακή για να υποστηρίξει επιχειρήσεις διάσωσης και να βοηθήσει τους πληγέντες.

Ιστορική κακοκαιρία έπληξε το δυτικό τμήμα της πολιτείας Ουάσινγκτον στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου παρατεταμένες και σφοδρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πρωτοφανείς πλημμύρες λόγω των ποταμών που υπερχείλισαν. Ολόκληρες κοινότητες βυθίστηκαν κάτω από τα νερά με τις Αρχές να κηρύσσουν την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκη.

Στην κομητεία Σκάγκιτ, κοινότητες όπως η Μπέρλινγκτον, με περίπου 9.200 κατοίκους, εκκενώθηκαν καθώς η στάθμη των νερών συνεχίζει να ανεβαίνει επικίνδυνα.

Οι καταστροφικές πλημμύρες έχουν επηρεάσει επίσης σημαντικές υποδομές: δρόμοι και σιδηροδρομικές γραμμές έχουν κλείσει λόγω καταρρεύσεων και φερτών υλικών, ενώ κατολισθήσεις σε ορεινές περιοχές καθιστούν δύσκολη την πρόσβαση για συνεργεία διάσωσης με τις αρχές να αναγκάζονται να επιχειρούν ακόμη και από αέρος.

Πηγή: ΕΡΤ

