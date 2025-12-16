Τραμπ: Κατατάσσει τη φαιντανύλη στα «όπλα μαζικής καταστροφής» και κλιμακώνει τον πόλεμο κατά των ναρκωτικών

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Δευτέρα περαιτέρω σκλήρυνση του «πολέμου» που έχει κηρύξει στη διακίνηση ναρκωτικών, κατατάσσοντας τη φαιντανύλη, πολύ ισχυρό συνθετικό οπιοειδές που ενοχοποιείται για δεκάδες χιλιάδες θανάτους από υπερβολική δόση ετησίως στις ΗΠΑ, όπως και τις πρόδρομες χημικές ουσίες της, στα «όπλα μαζικής καταστροφής».

«Με το διάταγμα που θα υπογράψω σήμερα, κατατάσσουμε επίσημα τη φαιντανύλη στα όπλα μαζικής καταστροφής, αυτό που είναι», πέταξε ο ρεπουμπλικάνος Πρόεδρος σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

«Καμιά βόμβα δεν κάνει αυτό που κάνει (αυτό το ναρκωτικό): 200.000 ως 300.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο», πρόσθεσε ο Αρχηγός του Κράτους.

Πάντως, σύμφωνα με τον ιστότοπο των αμερικανικών Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) τουλάχιστον, ο συνολικός αριθμός των θανάτων από υπερβολική δόση στις ΗΠΑ το 2024 ήταν της τάξης των 80.000, εκ των οποίων κάπου 48.000 αποδόθηκαν σε συνθετικά οπιοειδή.

Το εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος και δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του αναφέρει πως η φαιντανύλη «είναι πιο κοντά στο να είναι χημικό όπλο απ' ό,τι ναρκωτικό», δικαιολογώντας την κατάταξη.

«Η παραγωγή και η διανομή φαιντανύλης, κυρίως μέσω οργανωμένων εγκληματικών κυκλωμάτων, απειλούν την εθνική ασφάλειά μας και τροφοδοτούν την ανομία» στην αμερικανική ήπειρο και «στα σύνορά μας», διαβάζει κανείς στο κείμενο.

Ο Πρόεδρος Τραμπ είπε εξάλλου χθες ότι η Κυβέρνησή του «εξετάζει» το ενδεχόμενο χαλάρωσης των ομοσπονδιακών περιορισμών στη μαριχουάνα, κατατάσσοντας την ουσία αυτή στα λιγότερο επικίνδυνα ναρκωτικά.

«Πολύς κόσμος θα ήθελε αυτή την ανακατάταξη, διότι θα επέτρεπε να γίνουν πολλές έρευνες που δεν θα μπορούσαν να γίνουν» σε διαφορετική περίπτωση, ανέφερε.

Η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε τον Φεβρουάριο διάφορα καρτέλ των ναρκωτικών «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις» κι ενέτεινε την πίεση στο Μεξικό, στην Κολομβία — και πάνω απ' όλα στη Βενεζουέλα του Προέδρου Νικολάς Μαδούρο, τον οποίο κατηγορεί για διακίνηση ναρκωτικών, μολονότι ειδικοί επισημαίνουν ότι η χώρα αυτή δεν είναι ανάμεσα στις κυριότερες πηγές των ναρκωτικών που εισέρχονται στις ΗΠΑ και δεν παράγεται εκεί φαιντανύλη.

Η αμερικανική Κυβέρνηση συνεχίζει να αναπτύσσει στην Καραϊβική ολοένα περισσότερα αεροπορικά και ναυτικά στρατιωτικά μέσα με τεράστια ισχύ πυρός και να εξαπολύει επιδρομές εναντίον ταχύπλοων που υποπτεύεται πως μεταφέρουν ναρκωτικά εκεί και στην Ειρηνικό. Η νομιμότητα των επιχειρήσεων αυτών αμφισβητείται.

Το Καράκας απορρίπτει τις κατηγορίες της Ουάσιγκτον για τη διακίνηση ναρκωτικών και κατηγορεί την Κυβέρνηση Τραμπ πως σκοπό έχει στην πραγματικότητα να εκδιώξει τον σοσιαλιστή Πρόεδρο Μαδούρο και να ιδιοποιηθεί τους πελώριους πετρελαϊκούς πόρους του κράτους της Λατινικής Αμερικής, που υφίσταται αμερικανικό εμπάργκο από το 2019.

Η DEA, η αμερικανική υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών, θεωρεί πως μεξικανικά καρτέλ βρίσκονται «στην καρδιά» της κρίσης με τα συνθετικά οπιοειδή στις ΗΠΑ. Η Ουάσιγκτον προσάπτει εξάλλου συχνά την πώληση πρόδρομων χημικών σε εταιρείες στην Κίνα.

Στο μεταξύ, η επιφάνεια στην οποία εκτείνονται καλλιέργειες κόκας στη Βολιβία, τη χώρας η οποία κατατάσσεται τρίτη στον κόσμο ως προς την παραγωγή κοκαΐνης, μεγεθύνθηκε κατά 10% την περίοδο μεταξύ του 2023 και του 2024, σύμφωνα με δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν χθες Δευτέρα από το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος (ONUDC).

Με τις καλλιέργειες να φθάνουν τα 340.000 στρέμματα το 2024, η Βολιβία κατέλαβε πέρυσι την τρίτη θέση της κατάταξης, πίσω από το Περού και την Κολομβία, κατά την υπηρεσία του ΟΗΕ.

Η νομοθεσία στη Βολιβία επιτρέπει καλλιέργειες κόκας συνολικά 220.000 στρεμμάτων, για παραδοσιακές χρήσεις των φύλλων του φυτού από αυτόχθονες (μάσηση, παρασκευή ροφημάτων).

«Η διαφορά ανάμεσα στην εγκεκριμένη επιφάνεια και αυτή που διαπιστώνεται φθάνει τα 120.000 στρέμματα», συνόψισε η Μόνικα Μεντόσα, αντιπρόσωπος του ONUDC στο κράτος των Άνδεων, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Οι αρχές και ειδικοί αποδίδουν τις πλεονάζουσες καλλιέργειες σε διακινητές ναρκωτικών. Τα φύλλα κόκας είναι η πρώτη ύλη στη διαδικασία παραγωγής υδροχλωρικής κοκαΐνης.

Ο Υπουργός Εσωτερικών Μάρκο Αντόνιο Οβιέδο δήλωσε ότι οι αριθμοί αυτοί δείχνουν την «ενδοτικότητα που επικρατούσε στο πρόσφατο παρελθόν», αναφερόμενος στην περίοδο κατά την οποία κυβέρνησε τη Βολιβία η αριστερά (2006-2025).

Υποσχέθηκε ότι η νέα Κυβέρνηση θα εργαστεί εντατικά «για να μειωθούν οι καλλιέργειες κόκας». Το κυβερνητικό σχήμα του κεντροδεξιού Προέδρου Ροδρίγο Πας ορκίστηκε και ανέλαβε στις αρχές Νοεμβρίου.

Τον περασμένο μήνα, ο Ερνέστο Χουστινιάνο, στον οποίο ανατέθηκε ο αγώνας κατά των ναρκωτικών στη Βολιβία, ανήγγειλε την επιστροφή στη χώρα «πολύ σύντομα» της αμερικανικής υπηρεσίας δίωξης ναρκωτικών (DEA), που είχε εκδιωχτεί το 2008.

Χαρακτήρισε «υπέρογκες» τις ποσότητες κοκαΐνης που εκτιμάται πως παράγονται στη χώρα και τόνισε πως θα επιδιωχθεί η εξάλειψη παράνομων καλλιεργειών και θα εντατικοποιηθούν οι επιχειρήσεις εναντίον της διακίνησης παράνομων ουσιών.

Πηγή: ΚΥΠΕ