Οι ΗΠΑ ενέκριναν τη μεγαλύτερη πώληση όπλων στην Ταϊβάν – Πακέτο 11,1 δισ. δολαρίων

Η δεύτερη έγκριση εξοπλισμών μετά την επιστροφή Τραμπ στην προεδρία περιλαμβάνει HIMARS, οβιδοβόλα, αντιαρματικούς πυραύλους, drones και ανταλλακτικά, με την Ταϊπέι να εκφράζει «ειλικρινείς ευχαριστίες».

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενέκρινε τη δεύτερη πώληση πακέτου εξοπλισμών στην Ταϊβάν αφότου επέστρεψε στην εξουσία ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αξίας 11,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανακοίνωσε σήμερα η Ταϊπέι εκφράζοντας «ειλικρινείς ευχαριστίες».

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της νήσου, το πακέτο αυτό συμπεριλαμβάνει συμβάσεις πώλησης συστημάτων εκτόξευσης πολλαπλών πυραύλων HIMARS, οβιδοβόλων, αντιαρματικών πυραύλων, drones και ανταλλακτικών για διάφορους τύπους στρατιωτικού εξοπλισμού.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη τέτοια πώληση στην ιστορία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

