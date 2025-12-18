Πώς το αμερικανικό ναυτικό περικυκλώνει τη Βενεζουέλα – Πού είναι τοποθετημένα τα πολεμικά πλοία (χάρτης)

Σε νέα φάση κλιμάκωσης έχει φτάσει η σύγκρουση ΗΠΑ – Βενεζουέλας, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει τον αποκλεισμό όλων των πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων που, παρά τις κυρώσεις, κατευθύνονται στη Βενεζουέλα ή αναχωρούν από αυτή.

Μετά την ανακοίνωση για τον ναυτικό αποκλεισμό, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας, την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτηρίζουν «ξένη τρομοκρατική οργάνωση», διαβεβαίωσε ότι δεν έχει επηρεάσει, τουλάχιστον ως αυτό το στάδιο, τις εξαγωγές πετρελαίου, του κυριότερου πόρου του κράτους της Λατινικής Αμερικής.

Πάντως ο πρόεδρος της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, χαρακτήρισε την κίνηση των ΗΠΑ «άμεση απειλή κατά της εθνικής κυριαρχίας, του διεθνούς δικαίου και της ειρήνης».

Σχεδιασμένος για να στραγγίσει τα έσοδα του Καράκας, ο αποκλεισμός ανακοινώθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει διατάξει από το καλοκαίρι τη συγκέντρωση στρατιωτικών μέσων με εντυπωσιακή ισχύ πυρός στην Καραϊβική, στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας. Τα δεδομένα παρακολούθησης των αμερικανικών στρατιωτικών μέσων στην περιοχή δείχνουν μια σημαντική συγκέντρωση ναυτικών δυνάμεων, υποδεικνύοντας πώς θα μπορούσε να μοιάζει ένας αποκλεισμός στην πράξη.

Η Βενεζουέλα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εξαγωγές πετρελαίου και ο αποκλεισμός στοχεύει σε αυτή την ζωτική πηγή εσόδων σε μια κρίσιμη στιγμή. Περικυκλώνοντας τη Βενεζουέλα με πολεμικά πλοία και αεροσκάφη, οι ΗΠΑ στοχεύουν να περιορίσουν τις αποστολές πετρελαίου προς τις διεθνείς αγορές, με στόχο να παραλύσει η οικονομία της χώρας και να ασκηθεί πίεση στον ίδιο τον Μαδούρο.

Η αμερικανική κίνηση εγείρει επίσης νομικές και γεωπολιτικές ανησυχίες, με τους επικριτές να χαρακτηρίζουν τον αποκλεισμό ως de facto πράξη πολέμου και παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Πώς το αμερικανικό ναυτικό περικυκλώνει τη Βενεζουέλα

Στην περιοχή βρίσκονται, σε ένα ευρύ τόξο 50-100, περίπου 12 αμερικανικά πολεμικά πλοία ικανά να επιβάλουν ναυτική απαγόρευση. Στον πυρήνα βρίσκεται η ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου USS Gerald R. Ford, που επιχειρεί στην κεντρική Καραϊβική.

Στα υποστηρικτικά σκάφη περιλαμβάνονται τα αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους USS Winston S. Churchill, USS Bainbridge, USS Mahan, τα καταδρομικά USS Lake Erie και USS Gettysburg, και τα πλοία USS Iwo Jima, USS San Antonio και USS Fort Lauderdale. Το MV Ocean Trader ενισχύσει επίσης τις δυνατότητες επιτήρησης.

Συμπληρωματικά, εκτιμάται ότι στην περιοχή επιχειρούν 30 έως 50 αμερικανικά αεροσκάφη. Σε αυτά περιλαμβάνονται μαχητικά F‑35A και EA‑18G Growler που παρέχουν δυνατότητες κρούσης και ηλεκτρονικού πολέμου, μη επανδρωμένα αεροσκάφη P‑8A Poseidon και MQ‑4C Triton που διεξάγουν θαλάσσια επιτήρηση, μεταγωγικά C‑17 Globemaster III, έξι δεξαμενόπλοια KC‑135 και KC‑46A Pegasus που υποστηρίζουν επιχειρήσεις, και αεροσκάφη HH‑60W και HC‑130J για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Τα πολεμικά πλοία AC‑130J Ghostrider προσφέρουν υποστήριξη ακριβείας κρούσης, ενώ το ραντάρ AN/TPS‑80 που είναι τοποθετημένι στη νησιωτική χώρα Τρινιντάντ και Τομπάγκο επεκτείνει την περιφερειακή κάλυψη ανίχνευσης.

Η κατάσχεση του πετρελαιοφόρου Skipper από τις ΗΠΑ στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας τις προηγούμενες ημέρες υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να επιβληθεί ο αποκλεισμός: το πλοίο τέθηκε υπό την εξουσία ομοσπονδιακού εντάλματος και κρατήθηκε εν αναμονή των νομικών διαδικασιών.

Πηγή: naftemporiki.gr