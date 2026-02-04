Μεγάλο Αργυρό Παράσημο Τιμής στον Dr. Othmar Ederer για τις υπηρεσίες του προς τη Δημοκρατία της Αυστρίας

Στον Mag. Dr. Othmar Ederer, Διευθύνων Σύμβουλο της GRAWE Vermögensverwaltung, απονεμήθηκε το Μεγάλο Αργυρό Παράσημο Τιμής για Υπηρεσίες προς τη Δημοκρατία της Αυστρίας. Η τιμητική διάκριση αποδόθηκε από τον Ομοσπονδιακό Υπουργό Dr. Markus Marterbauer με αφορμή τα 75α γενέθλια του Dr. Ederer και παρουσιάστηκε από την Υφυπουργό Barbara Eibinger-Miedl.

Ο εορτασμός για τα 75α γενέθλια του Dr. Ederer πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιανουαρίου στο Παλαιό Πανεπιστήμιο του Γκρατς, παρουσία της οικογένειάς του, στενών συνεργατών και στελεχών της GRAWE. Κατά τη διάρκεια της σεμνής τελετής, απονεμήθηκε το υψηλού κύρους κρατικό βραβείο, αναγνωρίζοντας τις δεκαετίες προσφοράς του στον ασφαλιστικό και χρηματοπιστωτικό κλάδο, καθώς και τη μακρόχρονη δέσμευσή του στην ενίσχυση της Αυστρίας ως επιχειρηματικού και ενημερωτικού κέντρου.

Από την ένταξή του στην Grazer Wechselseitige Versicherung AG (GRAWE), ο Dr. Ederer διαδραμάτισε καθοριστικό και ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη και τη διεθνοποίηση του Ομίλου GRAWE. Ο Όμιλος περιλαμβάνει σήμερα ασφαλιστικές εταιρείες με παρουσία σε 13 χώρες της Κεντρικής, Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ανάμεσά τους και η Κύπρος), τραπεζικά ιδρύματα (όπως η Bank Burgenland, η Schelhammer Capital, η DADAT Bank, η plattform, η Security KAG), καθώς και δραστηριότητα στον τομέα των ακινήτων σε 13 ευρωπαϊκές χώρες. Κατά τη διάρκεια της πορείας του, κατείχε πολυάριθμες διευθυντικές θέσεις ως μέλος ή πρόεδρος εποπτικών και διοικητικών συμβουλίων. Από το 2000 έως το 2017, ηγήθηκε της εταιρείας ως Διευθύνων Σύμβουλος της GRAWE και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Από το 2017, κατέχει τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της GRAWE Vermögensverwaltung, στηρίζοντας τη στρατηγική εξέλιξη του ομίλου. Η θητεία του Dr. Ederer στη θέση αυτή ολοκληρώθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2026.

Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, ο Dr. Ederer συνέχισε να λαμβάνει στρατηγικές επιχειρηματικές αποφάσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται η εξαγορά υποκαταστημάτων της Anadi Bank στην Καρινθία, η περαιτέρω ανάπτυξη της DADAT Bank και η επέκτασή της στη γερμανική αγορά μέσω της Traders Place.

Στον ασφαλιστικό τομέα, διεύρυνε περαιτέρω τη διεθνή παρουσία του Ομίλου GRAWE, μεταξύ άλλων μέσω της εξαγοράς της Prime Insurance Company Ltd. με έδρα την Κύπρο. Παράλληλα, έθεσε σαφείς προτεραιότητες για την ενδυνάμωση του εμπορικού σήματος της GRAWE και τη διασφάλιση εξειδικευμένων θέσεων εργασίας στην Αυστρία και το εξωτερικό. Επιπλέον, από το 2017 αποτελεί μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου του Styria Media Group AG, ενώ από τον Φεβρουάριο του 2025 κατέχει τη θέση του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου, συμβάλλοντας στη στρατηγική εξέλιξη ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους ΜΜΕ της Αυστρίας.

H Grawe Κύπρου, συγχαίρει τον Mag. Dr. Othmar Ederer, για την τόσο τιμητική διάκριση που έλαβε από την Δημοκρατία της Αυστρίας και εκφράζει την απεριόριστη εκτίμηση της στο γεγονός ότι επέλεξε να παραμείνει ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.