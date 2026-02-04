Η επιχειρηματικότητα ως γέφυρα συνεργασίας - Stelios Bi-Communal Awards for Business Co-operation in Cyprus 2026

Την πορεία, τη φιλοσοφία και τη διαχρονική συμβολή των Δικοινοτικών Βραβείων – Stelios Bi-Communal Awards for Business Co-operation in Cyprus παρουσίασε ο Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου, Δημιουργός και Ιδιοκτήτης της easy family of brands (www.easy.com & www.easyHistory.info ) και Ιδρυτής και Πρόεδρος του Stelios Philanthropic Foundation (www.steliosfoundation.com.cy).

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2026, στα Κεντρικά Γραφεία του Stelios Philanthropic Foundation, στη Λευκωσία και εντάσσεται στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την Τελετή Απονομής των Βραβείων, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 8 Ιουνίου 2026.

Στην εκδήλωση, η οποία έφερε έντονα τη σφραγίδα της επιχειρηματικής κοινότητας, ως καθοριστικού παράγοντα στη διαμόρφωση συνθηκών συνεργασίας και σταθερότητας που συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη του νησιού, συμμετείχαν εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου καθώς και η ηγεσία του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ), της Ομοσπονδίας Εργοδοτών Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και του Τουρκοκυπριακού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

16 χρόνια Stelios Bi-Communal Awards

Ο Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου, μέσω ζωντανής σύνδεσης (Zoom), παρουσίασε τις δράσεις του Stelios Philanthropic Foundation και ανέδειξε τη διαχρονική αξία του θεσμού των Βραβείων, τα οποία, όπως είπε, συμβάλλουν ουσιαστικά στην εδραίωση της διαρκούς ειρήνης στο νησί και ενισχύουν την οικονομική πρόοδο των δύο κοινοτήτων.

Τα Δικοινοτικά Βραβεία, ανέφερε ο Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου, δεν αποτελούν απλώς μια ετήσια τελετή, αλλά μια διαρκή υπενθύμιση ότι η συνεργασία μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων επιχειρηματιών μπορεί να οικοδομήσει σχέσεις εμπιστοσύνης που αντέχουν στον χρόνο, υπερβαίνοντας τις διαχωριστικές γραμμές, ακόμη και όταν η πολιτική αδυνατεί να το πράξει.

Τα Stelios Bi-Communal Awards, τα οποία έχουν καθιερωθεί ως ένας από τους μακροβιότερους και πιο ουσιαστικούς θεσμούς δικοινοτικής συνεργασίας στην Κύπρο,

συμπληρώνουν το 2026, 16 χρόνια ζωής, με την αξία των Βραβείων, περιλαμβανομένου και του φετινού ποσού των €500.000, να ανέρχεται στα €5.300.000, ανέφερε χαρακτηριστικά ο εμπνευστής και δημιουργός των βραβείων.

Καλωσορίζοντας τους προσκεκλημένους, η κα Ρένα Ρουβιθά Πάνου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Stelios Philanthropic Foundation, ανέφερε ότι στόχος της εκδήλωσης είναι να εμπνεύσει, να παρακινήσει και να ενθαρρύνει έναν συνεχώς αυξανόμενο αριθμό δικοινοτικών ομάδων να υποβάλουν την αίτηση τους και να λάβουν μέρος στα Βραβεία Δικοινοτικής Συνεργασίας.

Με αυτόν τον τρόπο, υπέδειξε η κα Ρουβιθά Πάνου, μπορεί να καλλιεργηθεί μια ισχυρή και ουσιαστική επιχειρηματική συνεργασία Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, ενισχύοντας την μεταξύ τους εμπιστοσύνη. Το φετινό ποσό των 500.000 ευρώ, ανέφερε χαρακτηριστικά, αποτελεί απτό παράδειγμα της οικονομικής στήριξης του Stelios Philanthropic Foundation, προς τις δικοινοτικές επιχειρηματικές ομάδες, καθώς και διαρκούς ενθάρρυνσης για να συνεχίσουν.

Εντυπωσιακά Στοιχεία

· Στα €5.300.000 ανέρχεται το συνολικό ποσό, στη διάρκεια των 16 χρόνων Stelios Bi-Communal Awards for Business Co-operation in Cyprus.

· €500.000 θα λάβουν εννέα νικήτριες διμελείς δικοινοτικές ομάδες.

· €350.000 δαπανήθηκαν για την προώθηση και προβολή των φετινών Βραβείων, σε ηλεκτρονικά ΜΜΕ, Facebook, LinkedIn, Google PPC και YouTube.

· 67.000 άτομα επισκέφτηκαν τη σελίδα του Stelios Philanthropic Foundation, από 8 Ιανουαρίου 2026 έως 1 Φεβρουαρίου 2026.

· 1.100 επισκέπτες κατέβασαν την αίτηση συμμετοχής στα Βραβεία, από 8 Ιανουαρίου 2026 έως 1 Φεβρουαρίου 2026.

· 6.000.000 προβολές του προωθητικού βίντεο των Βραβείων στο YouTube.

Με την ολοκλήρωση της παρουσίασης, ακολούθησε Cocktail Dinner, δίνοντας την ευκαιρία στους προσκεκλημένους να ανταλλάξουν απόψεις, να συζητήσουν προοπτικές συνεργασίας και να ενισχύσουν τα δίκτυα επικοινωνίας μεταξύ των δύο κοινοτήτων.

Σημειώνεται ότι η Τελετή Απονομής των Βραβείων Δικοινοτικής Συνεργασίας 2026 θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο, στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, γεγονός που υπογραμμίζει τη θεσμική βαρύτητα και τη σημασία της πρωτοβουλίας.

INFO: Stelios Philanthropic Foundation

Στόχος του μη κερδοσκοπικού Ιδρύματος Stelios Philanthropic Foundation είναι η προσφορά στην κοινωνία, η στήριξη διάφορων φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων στις χώρες όπου o Stelios και η οικογένεια του έχουν ζήσει και εργαστεί: στην Κύπρο, την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, το Μονακό και τη Γαλλία.

Σημαντικές δράσεις του Stelios Philanthropic Foundation στην Κύπρο είναι τα Δικοινοτικά Βραβεία Επιχειρηματικής Συνεργασίας και τα Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας με απονομή χρηματικών επάθλων στους νικητές, η πρωτοβουλία «Φαγητό από Καρδιάς» σε χιλιάδες ανθρώπους που βρίσκονται αντιμέτωποι με δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, η οικονομική ενίσχυση ευάλωτων ομάδων και πληγέντων από σοβαρές καταστροφές, η οικονομική αρωγή σε φιλανθρωπικά ιδρύματα και η χρηματοδότηση υποτροφιών σε νέους για τη φοίτησή τους σε πανεπιστημιακά ιδρύματα.