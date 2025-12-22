Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τελικά πώς είναι ο πλανητάρχης; Νέο βίντεο πυροδοτεί τις φήμες για την υγεία του Τραμπ

Νέο κύκλο σχολίων στα social media προκάλεσε βίντεο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να αποβιβάζεται προσεκτικά από το Air Force One στο αεροδρόμιο του Παλμ Μπιτς το πρωί του Σαββάτου.

Στο βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε από υποστηρικτή του κινήματος MAGA, ο 79χρονος Τραμπ εμφανίζεται στην πόρτα του αεροσκάφους και χτυπά τρεις φορές το δεξί του πόδι με το χέρι του, πριν αρχίσει να κατεβαίνει προσεκτικά τα σκαλιά, κρατώντας σφιχτά το κιγκλίδωμα.

Η αργή και προσεκτική κάθοδος του Τραμπ

Η κάθοδος του Τραμπ από τη σύντομη σκάλα του αεροσκάφους διαρκεί περίπου 18 δευτερόλεπτα, με τον ίδιο να κινείται αργά και με εμφανή προσοχή.

 

Αμέσως μετά, επιβιβάζεται στην προεδρική λιμουζίνα, γνωστή ως «The Beast», όπου καταγράφεται να πίνει αναψυκτικό τύπου Diet Coke. Ο Τραμπ περνά τις ημέρες των Χριστουγέννων στο ιδιόκτητο θέρετρό του, το Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα.

Το στιγμιότυπο δεν άργησε να γίνει viral, με αρκετούς χρήστες να σχολιάζουν τις κινήσεις του προέδρου και να εκφράζουν ερωτήματα για τη φυσική του κατάσταση.

 

Επικριτές του Τραμπ εστίασαν στις κινήσεις των χεριών και στη φαινομενική επιφυλακτικότητά του, με ορισμένους να προχωρούν σε εικασίες για την αιτία των κινήσεων αυτών.

 

 

Από την άλλη πλευρά, υποστηρικτές του έσπευσαν να τον υπερασπιστούν, επισημαίνοντας ότι είχε προηγηθεί μια ιδιαίτερα απαιτητική ημέρα, η οποία περιλάμβανε προεκλογική συγκέντρωσή του στο Ρόκι Μάουντ της Βόρειας Καρολίνας.

Ερωτήματα για την υγεία του Τραμπ

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα αναφερθεί δημόσια στην ανάγκη προσοχής κατά την κάθοδο από σκάλες, συχνά σε αντιπαραβολή με τον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν.

Σε ομιλία του προς ανώτατους στρατιωτικούς τον Σεπτέμβριο, είχε δηλώσει ότι περπατά «πολύ αργά και προσεκτικά» για να αποφύγει ατυχήματα, ενώ σε μεταγενέστερη ομιλία του προς ναύτες του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ επανήλθε στο θέμα με επικριτικές αναφορές στον πρώην πρόεδρο.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Ιούνιο ο Τραμπ είχε καταγραφεί να σκοντάφτει στα σκαλιά του Air Force One κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Νιου Τζέρσεϊ.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά δημοσιευμάτων και σχολίων σχετικά με την υγεία του Ρεπουμπλικανού προέδρου στη δεύτερη θητεία του. Τον Οκτώβριο ο Τραμπ είχε αναφέρει ότι υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, με τον Λευκό Οίκο να διευκρινίζει αργότερα ότι επρόκειτο για προληπτικό έλεγχο καρδιάς και κοιλιακής χώρας. Η εξήγηση αυτή, ωστόσο, αντιμετωπίστηκε με επιφυλάξεις από ορισμένους ιατρικούς κύκλους.

