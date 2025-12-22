Γιατί η Ρωσία φέρεται να εξετάζει επίθεση στους δορυφόρους του Έλον Μασκ

Υπηρεσίες πληροφοριών χωρών-μελών του ΝΑΤΟ εκτιμούν ότι η Ρωσία αναπτύσσει ένα νέο είδος αντιδορυφορικού όπλου, με πιθανό στόχο το δίκτυο Starlink του Έλον Μασκ, ένα σύστημα που έχει αποδειχθεί κρίσιμο για την Ουκρανία στον πόλεμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Associated Press, το υπό ανάπτυξη όπλο της Ρωσίας περιγράφεται ως «zone-effect system»: ένας μηχανισμός που θα μπορούσε να απελευθερώνει εκατοντάδες χιλιάδες μικροσκοπικά, υψηλής πυκνότητας σωματίδια (σαν μεταλλικά σκάγια) σε χαμηλή τροχιά, δημιουργώντας ένα νέφος ικανό να πλήξει πολλούς δορυφόρους ταυτόχρονα.

Κίνδυνος χάους στο Διάστημα

Αναλυτές προειδοποιούν ότι μια τέτοια επίθεση δεν θα απειλούσε μόνο το Starlink, αλλά δεκάδες άλλα δορυφορικά συστήματα - συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούν η ίδια η Ρωσία και η Κίνα για επικοινωνίες, άμυνα και πλοήγηση. Η δημιουργία ανεξέλεγκτων διαστημικών συντριμμιών θα μπορούσε να οδηγήσει σε μακροχρόνια αποσταθεροποίηση ολόκληρων τροχιακών ζωνών.

«Αν απελευθερώσεις ένα “κουτί γεμάτο BBs” στο Διάστημα, δεν μπορείς να ελέγξεις τι θα χτυπήσουν», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υποστράτηγος Christopher Horner, επικεφαλής της Διαστημικής Διοίκησης των καναδικών ενόπλων δυνάμεων. «Θα μπορούσε να παρασύρει τα πάντα».

Η ειδικός σε ζητήματα διαστημικής ασφάλειας, Victoria Samson από το Secure World Foundation εμφανίζεται επιφυλακτική ως προς το αν ένα τέτοιο όπλο θα μπορούσε πράγματι να χρησιμοποιηθεί: «Θα μου έκανε μεγάλη εντύπωση αν προχωρούσαν σε κάτι τόσο αδιάκριτο και καταστροφικό».

Γιατί το Starlink θεωρείται απειλή

Το Starlink, με χιλιάδες δορυφόρους σε χαμηλή τροχιά περίπου 550 χιλιομέτρων, έχει παίξει κομβικό ρόλο στην ανθεκτικότητα της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια του τριετούς, σύντομα τετραετούς, πολέμου με τη Ρωσία: από στρατιωτικές επικοινωνίες και στοχοποίηση όπλων, έως τη διατήρηση συνδέσεων για αμάχους και κρατικές υπηρεσίες μετά από ρωσικά πλήγματα σε υποδομές.

Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι εμπορικοί δορυφόροι που εξυπηρετούν στρατιωτικές ανάγκες της Ουκρανίας μπορεί να θεωρηθούν «νόμιμοι στόχοι». Τον Δεκέμβριο, η Μόσχα ανακοίνωσε ότι ανέπτυξε το αντιαεροδιαστημικό σύστημα S-500, το οποίο θεωρητικά μπορεί να πλήξει στόχους σε χαμηλή τροχιά.

Τα έγγραφα του Associated Press δεν διευκρινίζουν σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ανάπτυξη του συστήματος ούτε αν έχει δοκιμαστεί. Πηγές με γνώση του θέματος αναφέρουν ότι η έρευνα είναι ενεργή, αλλά το χρονοδιάγραμμα παραμένει άγνωστο.

Ο αναλυτής Clayton Swope από το Center for Strategic and International Studies εκτιμά ότι ακόμη και η φημολογία γύρω από ένα τέτοιο όπλο μπορεί να λειτουργεί αποτρεπτικά: «Μοιάζει περισσότερο με όπλο φόβου – ένα μήνυμα ότι “μπορούμε να σας βυθίσουμε στο χάος”, χωρίς να χρειαστεί να πατήσουν το κουμπί».

Το δίλημμα της Μόσχας

Παρά τις υποψίες, πολλοί ειδικοί θεωρούν ότι το κόστος μιας τέτοιας κίνησης θα ήταν τεράστιο για τη Ρωσία. «Έχουν επενδύσει δεκαετίες για να θεωρούνται διαστημική δύναμη», σημειώνει η Samson. «Ένα όπλο που θα έκλεινε το Διάστημα για όλους, θα το έκλεινε και για τους ίδιους».

Προς το παρόν, το Starlink παραμένει σε τροχιά – αλλά η συζήτηση γύρω από τη στρατιωτικοποίηση του Διαστήματος δείχνει ότι ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας έχει ανοίξει ένα νέο, εξαιρετικά επικίνδυνο μέτωπο, πολύ ψηλά πάνω από τη Γη.

