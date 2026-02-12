UCLan Cyprus: Ανάμεσα στους Καλύτερους Χώρους Εργασίας για Γυναίκες στην Κύπρο για το 2026

Το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus βραβεύτηκε επίσημα ως ένας από τους Καλύτερους Χώρους Εργασίας για Γυναίκες στην Κύπρο για το 2026, στην κατηγορία Μεσαίων Εταιρειών, από το Great Place To Work®. Η διάκριση αυτή επιβραβεύει τη δέσμευση του Πανεπιστημίου στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που προάγει την ισότητα, την ενσωμάτωση και την επαγγελματική ανάπτυξη των γυναικών στο χώρο της Ανώτατης εκπαίδευσης.

Η αναγνώριση αυτή βασίζεται σε εμπιστευτική ανατροφοδότηση από εργαζομένους, και αποτυπώνει τις εμπειρίες των γυναικών σε βασικούς τομείς, όπως η ηγεσία, η εμπιστοσύνη, η δικαιοσύνη, οι ευκαιρίες ανάπτυξης και η κουλτούρα στον χώρο εργασίας. Η αναγνώριση αυτή κατατάσσει το UCLan Cyprus ανάμεσα σε μια επιλεγμένη ομάδα οργανισμών στην Κύπρο που δίνουν ενεργά προτεραιότητα στην ισότητα των φύλων και στην ενδυνάμωση των γυναικών στον χώρο εργασίας.

Για το UCLan Cyprus, η συγκεκριμένη διάκριση αποτελεί κάτι πολύ περισσότερο από ένα δείκτη ποιότητας του εργασιακού περιβάλλοντος. Αντικατοπτρίζει τη διαρκή δέσμευση του Πανεπιστημίου στη διαμόρφωση μιας κουλτούρας όπου οι γυναίκες αισθάνονται εκτίμηση, σεβασμό και ενθαρρύνονται να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τις δυνατότητες τους. Παράλληλα, η αναγνώριση αυτή ενισχύει τη φήμη του UCLan Cyprus όχι μόνο ως κορυφαίου Ακαδημαϊκού Ιδρύματος, αλλά και ως σύγχρονου, προοδευτικού και ανθρωποκεντρικού εργοδότη.

«Η αναγνώριση του UCLan Cyprus ανάμεσα στους Καλύτερους Χώρους Εργασίας για Γυναίκες στην Κύπρο αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική επιτυχία για το Πανεπιστήμιο μας», δήλωσε η κυρία Γεωργία Κυριάκου, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού του UCLan Cyprus. «Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι το εργασιακό μας περιβάλλον παραμένει ένας χώρος όπου οι γυναίκες υποστηρίζονται και έχουν ίσες ευκαιρίες να αναπτυχθούν και να επιτύχουν. Αυτή η διάκριση αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων μας και τις συνεχείς προσπάθειες μας για δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου κάθε άτομο μπορεί να ξεχωρίσει.»

Το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus ιδρύθηκε το 2012 και αποτελεί το πρώτο διεθνές παράρτημα του University of Lancashire. Με έδρα τη Λάρνακα, το Πανεπιστήμιο προσφέρει μια παγκοσμίου επιπέδου διπλή απονομή πτυχίου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην απασχολησιμότητα, την καινοτομία, την έρευνα και το κοινωνικό αντίκτυπο, μέσα σε ένα πολυπολιτισμικό και συμπεριληπτικό διεθνές περιβάλλον.

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στην ενδυνάμωση της εργασιακής του κουλτούρας, διασφαλίζοντας ότι το ανθρώπινο δυναμικό του θα εξακολουθήσει να εξελίσσεται, να καινοτομεί και να συμβάλει ενεργά στην υλοποίηση του οράματος του.