Δρ Γιώργος Μικελλίδης: Σοβαροί οι κίνδυνοι από τα συνθετικά κανναβινοειδή (ηχητικό)

Τους σοβαρούς κινδύνους που εγκυμονούν τα συνθετικά κανναβινοειδή, όπως το MTMB, αλλά και τα νομικά και ρυθμιστικά κενά που επιτρέπουν την κυκλοφορία παρόμοιων ουσιών στην αγορά, ανέλυσε ο Κλινικός Αναπληρωτής Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και ψυχίατρος Δρ. Γιώργος Μικελλίδης.

Ο κ. Μικελλίδης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Π» και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται από Πολίτη 107.6 & 97.6, εξήγησε ότι το MTMB ανήκει στα λεγόμενα συνθετικά κανναβινοειδή, ουσίες που παρασκευάζονται σε εργαστήρια και μιμούνται τη δράση της κάνναβης στον εγκέφαλο. Ωστόσο, όπως τόνισε, η δράση τους μπορεί να είναι πολύ πιο έντονη και απρόβλεπτη.

Πιο ισχυρές και πιο επικίνδυνες

«Τα συνθετικά καναβινοειδή μπορεί να προκαλέσουν ευφορία και χαλάρωση, αλλά ταυτόχρονα ενδέχεται να επιφέρουν λιποθυμίες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και θάνατο», σημείωσε. Οι κίνδυνοι αυξάνονται όταν γίνεται βαριά ή συχνή χρήση, αλλά και όταν πρόκειται για ευάλωτα άτομα ή εφήβους, των οποίων ο εγκέφαλος βρίσκεται ακόμη σε στάδιο ανάπτυξης.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι οι ουσίες αυτές τροποποιούνται διαρκώς σε εργαστήρια, δημιουργώντας νέες χημικές παραλλαγές. Μέχρι να χαρακτηριστεί μια ουσία ως παράνομη, έχει ήδη εμφανιστεί μια ελαφρώς τροποποιημένη εκδοχή της, γεγονός που δημιουργεί νομικά «παραθυράκια» και καθυστερήσεις στην απαγόρευσή τους.

«Αυτό σημαίνει ότι για κάποιο χρονικό διάστημα μπορεί να πωλούνται σχεδόν νόμιμα, μέχρι να επικαιροποιηθεί το νομικό πλαίσιο», εξήγησε.

Ευφορία, αλλά με τίμημα

Οι χρήστες, σύμφωνα με τον ψυχίατρο, αναζητούν κυρίως την ευφορία, τη χαλάρωση και την αλλοίωση της αντίληψης. Σε αρκετές περιπτώσεις, πρόκειται για άτομα που προσπαθούν να διαχειριστούν άγχος ή ψυχικές δυσκολίες μέσω της χρήσης ουσιών.

«Αυτή δεν είναι η σωστή οδός», υπογράμμισε, επισημαίνοντας ότι όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας πρέπει να απευθύνονται σε επαγγελματίες για την κατάλληλη θεραπεία. Τα συμπτώματα μετά τη χρήση μπορεί να κυμαίνονται από ήπια ευφορία έως σοβαρές παρενέργειες, όπως λιποθυμία, επιληπτικές κρίσεις ή διακυμάνσεις της πίεσης.

Η συζήτηση για το CBD

Αναφορά έγινε και στο CBD (κανναβιδιόλη), το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο ευρωπαϊκής συζήτησης για το κατά πόσο πρέπει να θεωρείται φάρμακο ή συμπλήρωμα διατροφής. Σε ορισμένες χώρες έχει χαρακτηριστεί φαρμακευτικό προϊόν και απαιτεί συνταγογράφηση, ενώ αλλού πωλείται ελεύθερα.

Ο Δρ. Μικελλίδης επεσήμανε ότι το CBD δεν είναι απολύτως «αθώο», ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει επαρκής έλεγχος της περιεκτικότητας και της καθαρότητας των προϊόντων. Παράλληλα, σημείωσε ότι ορισμένα άτομα χρησιμοποιούν το CBD ως εναλλακτική για να διακόψουν τη χρήση κάνναβης, ωστόσο παραμένει το ζήτημα της εξάρτησης.

