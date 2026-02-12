Το κομπολόι του Μητσοτάκη, το μενού και το απρόσμενα καλό κλίμα στην Άγκυρα - Η αποτίμηση της συνάντησης με τον Ερντογάν

Σε απρόσμενα θετικό κλίμα διεξήχθη το 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας στην Άγκυρα, με την Αθήνα να ευελπιστεί πως θα δοθεί ώθηση για διεύρυνση των διαύλων στα ελληνοτουρκικά ώστε να αποφεύγονται κρίσεις μελλοντικά.

Με το που σηκώθηκαν οι ρόδες του πρωθυπουργικού falcon ξεκίνησαν οι αναλύσεις στην Άγκυρα.

Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας περιέγραψε το casus belli χωρίς να το ονοματίσει, έκανε λόγο για μία και μοναδική διαφορά, παραπέμποντας στο Διεθνές Δικαστήριο.

Ο Τούρκος πρόεδρος μίλησε για ακανθώδη προβλήματα που μπορούν να λυθούν στη βάση του διεθνούς δικαίου και επέλεξε να μιλήσει για «αλληλένδετα» προβλήματα στο Αιγαίο, χωρίς να επεκταθεί περισσότερο.

Ακόμη και το «back and forth» Μητσοτάκη - Ερντογάν για τη μειονότητα στη Θράκη κινήθηκε σε προσεκτικά πλαίσια.

Πολλοί αναλυτές στην Άγκυρα εκτιμούν ότι και η Τουρκία ήθελε το διάλογο σε αυτή τη φάση καθώς η έκρυθμη κατάσταση στο Ιράν είναι το βασικό ζήτημα που την απσχολεί.

Η πρώτη αποτίμηση που γίνεται από την Αθήνα για το τετ α τετ είναι θετική. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διάρκεια του κλειστού τετ α τετ το οποίο ξεπέρασε τη μιάμιση ώρα και στο οποίο συμμετείχαν μόνο οι ηγέτες, οι Υπουργοί Εξωτερικών και οι διπλωματικοί σύμβουλοι.

Οι δύο ηγέτες προχώρησαν σε επισκόπηση των διμερών σχέσεων και συμφώνησαν ότι η διατήρηση των ανοικτών διαύλων επικοινωνίας και η βελτίωση του κλίματος στις διμερείς σχέσεις είναι προς όφελος των δύο χωρών και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Συζητήθηκαν ακόμη διεθνή και περιφερειακά ζητήματα με έμφαση στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή.

Το κομπολόι, το μενού και οι εκτιμήσεις Υπουργών

Το CNN Greece συνομίλησε με σειρά Υπουργών που συμμετείχαν στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας.

Πρώτα από όλα, ας σημειωθεί πως το κλίμα στο δείπνο, που παρέθεσε ο πρόεδρος της Τουρκίας στην ελληνική αποστολή, έλαβε χώρα σε πολύ καλό κλίμα, ενώ οι Τούρκοι έδειξαν ιδιαίτερο σεβασμό στον Οικουμενικό Πατριάρχη, ο οποίος προσκλήθηκε από την τουρκική Προεδρία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κάθισαν μόνοι τους, ενώ οι Έλληνες Υπουργοί με τους Τούρκους ομολόγους τους.

Ο Τούρκος Πρόεδρος είχε καλέσει μία ορχήστρα η οποία έπαιξε τουρκικά τραγούδια αλλά και Μάνο Λοΐζο.

Το μενού περιελάμβανε αγκινάρες με σάλτσα κάρυ, τσι κιοφτέ, τουλουμίσιο τυρί, μελιτζάνες μπαϊλντί, λαχανοντολμάδες με κάστανο, πιρουχί με βούτυρο, τυρί kes, καρύδια και χόρτα του αιγαίου, σαλάτα του κήπου με γλιστρίδα, μοσχαρίσια στηθοπλευρά συνοδευόμενη από πιλάφι μαγειρεμένο με σαφράν και σπαράγγια στη σχάρα, παρφέ με πικραμύγδαλα και ανανά.

Μάλιστα κάποια στιγμή ο Έλληνας πρωθυπουργός έδειξε στον Ερντογάν και τον Οικουμενικό Πατριάρχη το κομπολόι του και οι τρεις τους συζήτησαν για την τέχνη που υπάρχει και στις δύο χώρες.

Καλό το κλίμα λένε υπουργοί

Υπουργοί της Ελλάδας που μίλησαν για το συνολικό κλίμα της συνάντησης έλεγαν πως φαίνεται «να υπάρχει πλέον μία σοβαρή αλληλοκατανόηση» ειδικά στα ζητήματα εμπορίου και καινοτομίας. Ήταν από τις φορές που σε επίπεδο τουλάχιστον υπουργών δεν υπήρξε καμία ένταση.

Άλλος Υπουργός ο οποίος χειρίζεται μεγάλο μέρος των ελληνοτουρκικών τόνιζε πως φαίνεται να δόθηκε σήμα να προχωρήσει η συνεργασία, μέσα κι από τις έξι συμφωνίες σε θέματα χαμηλής πολιτικής που υπεγράφησαν.

Αναφερόταν στο μνημόνιο Κατανόησης για τη συνεργασία στον τομέα του Πολιτισμού, στη κοινή Δήλωση για τη Συνεργασία των υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας στο πλαίσιο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου, στη Κοινή Δήλωση για τη συνεργασία ανάμεσα στο «Enterprise Greece» και το «Invest in Turkiye», την έναρξη του προγράμματος διμερούς συνεργασίας στην έρευνα και την τεχνολογία, την κοινή Δήλωση για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα της ετοιμότητας έναντι σεισμών και τη δρομολόγηση ακτοπλοϊκής σύνδεσης ανάμεσα στα λιμάνια της Θεσσαλονίκης και της Σμύρνης.

Εντός του κλειστού τετ α τετ, η Αθήνα έθεσε το ζήτημα του casus belli το οποίο είναι αλληλένδετο με τη μη συμμετοχή της Τουρκίας στο safe αλλά ήγειρε και ζήτημα «επ αόριστον navtex», ενώ με αφορμή την τραγωδία στη Χίο, ζήτησε περισσότερη συνεργασία στο μεταναστευτικό.

Είναι σημαντικό ότι τρία χρόνια μετά την Αθήνα, Ελλάδα και Τουρκία θυμήθηκαν και πάλι στην Διακήρυξη των Αθηνών του 2023 και τόνισαν για άλλη μια φορά ότι είναι αποφασισμένες να καλλιεργήσουν φιλικές σχέσεις και καλή γειτονία, αμοιβαίο σεβασμό, ειρηνική συνύπαρξη και κατανόηση.

Πρόοδος στο μεταναστευτικό

Ειδικά στο μεταναστευτικό αποτυπώθηκε πλήρη ταύτιση στη συνεργασία που απέδωσε το 2025. Ενώ το 2024 είχαμε 49.000 περίπου ροές από παράλια προς νησιά το 2025 μόλις 21.000. 60% μείωση με πλήρη συνεργασία.

Στη σύσκεψη, που ήταν όλοι παρόντες, ο Ερντογάν ζήτησε να τοποθετηθεί ο υπουργός μετανάστευσης της Ελλάδας για να ακούσει πως βλέπει η Ελλάδα τη συνεργασία. Μάλιστα η Τουρκία τόνισε ότι το 2026 θα υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη συνεργασία.

