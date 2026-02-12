Τσικνοπέμπτη με σκόνη, ισχυρούς ανέμους και καταιγίδες - Πως θα είναι ο καιρός τις επόμενες μέρες

Βροχές σε αρκετές περιοχές της Κύπρου καταγράφονται από το πρωί, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού, με τα φαινόμενα να αναμένεται να συνεχιστούν κατά διαστήματα μέσα στην ημέρα. Σύμφωνα με τον Ανώτερο Μετεωρολογικό Λειτουργό του Τμήματος Μετεωρολογίας, Μιχάλη Μούσκο, οι βροχές δεν χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα έντονες, και επηρεάζουν κυρίως τις ορεινές περιοχές Πάφου και Λεμεσού.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Π» και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» ο κ. Μούσκος ανέφερε ότι τα περισσότερα φαινόμενα θα εντοπίζονται στο δυτικό μισό του νησιού, ενώ βροχές αναμένονται και σε ανατολικότερες περιοχές, όπως το εσωτερικό, η Λάρνακα και η Αμμόχωστος, αλλά με μικρότερη ένταση.

Παράλληλα, από το μεσημέρι και μετά αναμένεται μεταφορά σκόνης από νότια, λόγω ενίσχυσης των ανέμων τόσο στην επιφάνεια όσο και σε ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας. Η σκόνη προέρχεται από τις ερήμους της Λιβύης και της Αιγύπτου και θα επηρεάσει την περιοχή μέχρι και αύριο το απόγευμα. Αν και δεν αναμένεται επεισόδιο αντίστοιχης έντασης με το προηγούμενο, κατά διαστήματα οι συγκεντρώσεις ενδέχεται να είναι αυξημένες.

Έρχεται 24ωρο βροχών

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Μούσκος στην αυριανή ημέρα, η οποία, όπως ανέφερε, θα είναι έντονη από πλευράς καιρικών φαινομένων. Αναμένονται βροχές σε ολόκληρη την Κύπρο, με τη μερίδα του λέοντος και πάλι στο δυτικό μισό του νησιού και κυρίως στις ορεινές περιοχές, εξέλιξη που θεωρείται θετική για την ενίσχυση των φραγμάτων.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένονται και καταιγίδες, ενώ το Τμήμα Μετεωρολογίας επεξεργάζεται την έκδοση κίτρινης προειδοποίησης για αυξημένες συνολικές ποσότητες βροχόπτωσης.

Θερμοκρασία πάνω από τα κανονικά επίπεδα

Η θερμοκρασία σήμερα φτάνει περίπου στους 20 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή 3 με 4 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Αύριο αναμένεται πτώση 2-3 βαθμών, λόγω της συννεφιάς και των βροχών, με τις τιμές να κινούνται κοντά στα κλιματολογικά δεδομένα.

Το Σαββατοκύριακο προβλέπεται μικρή άνοδος, με τις θερμοκρασίες να παραμένουν ελαφρώς πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στους ανέμους, οι οποίοι θα ενισχυθούν και θα φτάνουν κατά τόπους τα 6 μποφόρ, κυρίως στα παράλια.

Ακολουθεί ολόκληρη η πρόγνωση της Μετερεωλογικής Υπηρεσίας:

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται σκόνη μέχρι αύριο βράδυ.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, . Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιοι ως νοτιοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί και παροδικά τοπικά ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι αρχικά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη για να καταστεί σταδιακά ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και αρχικά αναμένεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιοι ως νοτιοδυτικοί, μέτριοι και τοπικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 10 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους δεν αποκλείεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Το Σάββατο ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και αναμένονται μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και το ενδεχόμενο μεμονωμένης καταιγίδας. Αργά το απόγευμα ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος. Την Κυριακή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία την Παρασκευή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, ενώ το Σαββατοκύριακο θα σημειώσει μικρή άνοδο, για να παραμείνει πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση του Μιχάλη Μουσκου στον Πολίτη 107.6 & 97.6 και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση»: