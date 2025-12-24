«Για όλα φταίει ο Πούτιν» - Η Μόσχα τρολάρει την Ευρώπη με σαρκαστικό χριστουγεννιάτικο σποτ

Ένα ειρωνικό προς την Ευρώπη χριστουγεννιάτικο διαφημιστικό σποτ βγήκε στη ρωσική τηλεόραση και κάνει τον γύρο του κόσμου.

Στο επίκεντρο του σποτ βρίσκεται μια παρωδία του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος εμφανίζεται να υποδύεται τον Άγιο Βασίλη, πλαισιωμένος από AI εκδοχές Ευρωπαίων αξιωματούχων και γνωστών δημοσιογράφων, όπως ο Πιρς Μόργκαν.

Όλοι τους συμμετέχουν σε ένα χριστουγεννιάτικο μουσικό μήνυμα στο οποίο κατηγορούν άκριτα τον Βλαντιμίρ Πούτιν για κάθε κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό πρόβλημα. Πρόκειται προφανώς για μια ειρωνική προσέγγιση με την οποία η Μόσχα επιδιώκει να στοχοποιήσει την Ευρώπη και την ηγεσία της για αντιρωσική προπαγάνδα.

🎅🏼🎄Dear Europe, A Christmas Message From RT:



Save your blind faith for Santa, not the Putin blame game. pic.twitter.com/g1hKlCLjC5 — RT_India (@RT_India_news) December 23, 2025

Το ειρωνικό χριστουγεννιάτικο σποτ της Μόσχας

Μετανάστες παρουσιάζονται να «εγκαθίστανται κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο», ενώ ένας άνδρας σε σκηνή ακονίζει απειλητικά ένα μαχαίρι. Ακολουθούν αναφορές σε δυσβάσταχτους λογαριασμούς ρεύματος και πανάκριβα γιορτινά τραπέζια, με το ειρωνικό σχόλιο ότι «όλα αυτά είναι εξαιτίας του Πούτιν». Σε ένα ακόμη πιο σαρκαστικό στιγμιότυπο, μια παιδική χορωδία, μπροστά σε μια AI εκδοχή της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τραγουδά πως ακόμα και οι «γραφειοκράτες που σας καταδιώκουν» υπάρχουν εξαιτίας του Πούτιν.

Η κορύφωση έρχεται με τον «Ζελένσκι -Άγιο Βασίλη», ντυμένο στα μπλε με το ουκρανικό έμβλημα, να κλέβει τα δώρα των παιδιών. «Ο Άγιος Βασίλης έκλεψε τα παιδιά σας φέτος; Όλα αυτά εξαιτίας του Πούτιν», λέει κοιτώντας ειρωνικά την κάμερα. Το σποτ κλείνει με μια οικογένεια μπροστά στην τηλεόραση, όπου παρουσιαστές όπως ο Πιρς Μόργκαν επαναλαμβάνουν το ίδιο μήνυμα, προτού ακουστεί η τελική προτροπή: «Αγαπητοί Ευρωπαίοι, κρατήστε την τυφλή πίστη σας για τον Άγιο Βασίλη».

Η διαφήμιση αποτελεί ξεκάθαρη προσπάθεια του Russia Today, του κρατικού μέσου που λειτουργεί ως φερέφωνο του Κρεμλίνου, να ειρωνευτεί την Ευρώπη.

Πηγή: iefimerida.gr