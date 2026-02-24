Η HELLENiQ ENERGY και η Chevron υπογράφουν Συμβάσεις με το Ελληνικό Δημόσιο

Η HELLENiQ ENERGY ανακοινώνει ότι, από κοινού με την Chevron, υπέγραψαν, Συμβάσεις Μίσθωσης με το Ελληνικό Δημόσιο για την παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε τέσσερις νέες υπεράκτιες περιοχές.

Οι Συμβάσεις αφορούν τις θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου και σηματοδοτούν ένα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη του τομέα έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, ενισχύοντας, παράλληλα, τον ρόλο της χώρας ως ενεργειακού κόμβου στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στο επιχειρηματικό σχήμα, η Chevron διαθέτει ποσοστό συμμετοχής 70% έχοντας, παράλληλα, αναλάβει τα καθήκοντα του εντολοδόχου (operator), ενώ η HELLENiQ ENERGY συμμετέχει με ποσοστό 30%. Η σύμπραξη HELLENiQ ENERGY και Chevron ανακηρύχθηκε ανάδοχος των παραχωρήσεων μέσω διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας που προκήρυξε το Ελληνικό Δημόσιο το 2025.

Οι τέσσερις θαλάσσιες περιοχές - «Νότια της Κρήτης 1», «Νότια της Κρήτης 2», «Νότια της Πελοποννήσου» και «Block A2» - καλύπτουν συνολική έκταση περίπου 47.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Σύμφωνα με τους όρους των Συμβάσεων Μίσθωσης, ο ανάδοχος θα προχωρήσει σε ερευνητικές εργασίες σε τρεις φάσεις, με στόχο την αξιολόγηση του δυναμικού υδρογονανθράκων στις συγκεκριμένες περιοχές.

Σημειώνεται ότι οι περιοχές που θα ερευνηθούν αφορούν θαλάσσια περιβάλλοντα με σύνθετες γεωλογικές δομές, και μεγάλου βάθους - που ξεπερνά σε ορισμένες περιπτώσεις τα 1.500 μέτρα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισιης, δήλωσε:

«Οι νέες συμβάσεις παραχώρησης αποτελούν ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την υλοποίηση της στρατηγικής μας να αναπτύξουμε ένα διαφοροποιημένο ενεργειακό χαρτοφυλάκιο με τρόπο που να προσδίδει αξία στην Εταιρεία μας. Παρά τις σημαντικές μας επενδύσεις και την πρόοδο σε ΑΠΕ και στην ενεργειακή μετάβαση, αναγνωρίζουμε ταυτόχρονα ότι οι υδρογονάνθρακες θα εξακολουθήσουν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην ασφάλεια εφοδιασμού για πολλά χρόνια ακόμη. Η δραστηριότητα μας στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης κοιτασμάτων βασίζεται σε επιλεκτικές επενδύσεις και σε συνεργασίες με ισχυρούς εταίρους, που διαθέτουν τεχνική αρτιότητα, εμπειρία και αποδεδειγμένη ικανότητα υλοποίησης σύνθετων έργων. Η συνεργασία μας με την Chevron, μία από τις κορυφαίες ενεργειακές εταιρείες παγκοσμίως, ενισχύει αυτή τη στρατηγική κατεύθυνση και επιβεβαιώνει τη σημασία που αποδίδουμε στη σύμπραξη με διεθνείς ομίλους».

O Gavin Lewis, Vice President, Global New Ventures, Chevron, δήλωσε:

«Προσβλέπουμε στη συνεργασία με τους στρατηγικούς μας εταίρους, την HELLENiQ ENERGY και την Ελληνική Δημοκρατία, για την αξιολόγηση του αποθέματος υδρογονανθράκων των νέων αυτών περιοχών. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της στην ανάπτυξη έργων πετρελαίου και φυσικού αερίου ανά τον κόσμο, η Chevron διαθέτει τους απαραίτητους πόρους, την εμπειρία και την προηγμένη τεχνολογία για την προώθηση και αξιοποίηση νέων πηγών ενέργειας σε αυτήν τη δυναμικά αναπτυσσόμενη περιοχή».

Η τελετή υπογραφής πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, παρουσία του Πρωθυπουργού της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη καθώς και εκπροσώπων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της Chevron και της HELLENiQ ENERGY, σε ανώτατο επίπεδο.

Τις Συμβάσεις Μίσθωσης υπέγραψαν, εκ μέρους της Ελληνικής Πολιτείας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) κ. Αριστοφάνης Στεφάτος, ενώ εκ μέρους της Chevron και της HELLENiQ ENERGY υπέγραψαν, αντίστοιχα, ο κ. Gavin Lewis, Αντιπρόεδρος Global New Ventures, και ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, κ. Ανδρέας Σιάμισιης.

Οι Συμβάσεις Μίσθωσης τελούν υπό την κύρωσή τους με νόμο από τη Βουλή των Ελλήνων.