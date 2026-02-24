Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ενεργοποιήθηκε το εθνικό σχέδιο για τον αφθώδη πυρετό - Σε 24ωρη βάση Κέντρο Κρίσεως στο ΚΣΕΔ

Επηρεάζονται 11 κτηνοτροφικές μονάδες στη Λάρνακα με περίπου 14.000 ζώα - Άρχισε η θανάτωση και ταφή, αναμένονται ειδικοί από την ΕΕ

Την ενεργοποίηση ειδικού εθνικού σχεδίου για την αντιμετώπιση των περιστατικών αφθώδους πυρετού αποφάσισαν οι αρμόδιες Αρχές, στο πλαίσιο ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Συντονιστικό Κέντρο «ΖΗΝΩΝ» του Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ). Παράλληλα, τίθεται σε λειτουργία, σε 24ωρη βάση, Κέντρο Χειρισμού Καταστάσεων Κρίσεως, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και υπό τον συντονισμό του Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι Υπουργοί Γεωργίας, Δικαιοσύνης και Άμυνας, καθώς και εκπρόσωποι όλων των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, με αντικείμενο τον επιχειρησιακό συντονισμό και την ενίσχυση των μέτρων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί κρούσματα σε έντεκα κτηνοτροφικές μονάδες στις περιοχές Τρούλλων, Ορόκλινης, Λειβαδιών και Αραδίππου, με περίπου 14.000 ζώα (βοοειδή, χοίρους και αιγοπρόβατα) να επηρεάζονται. Έχει ήδη αρχίσει, βάσει των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων, η διαδικασία θανάτωσης και ταφής των προσβεβλημένων ζώων, ενώ στις επηρεαζόμενες περιοχές εφαρμόζονται αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας και απολύμανσης.

Εντός της ημέρας αναμένεται η άφιξη ειδικών από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τεχνική υποστήριξη, περιλαμβανομένης της διαδικασίας εμβολιασμών.

Στη συντονιστική ομάδα μετέχουν, μεταξύ άλλων, η Αστυνομία Κύπρου, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου, η Εθνική Φρουρά, η Πολιτική Άμυνα και άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες.

Οι Αρχές υπογραμμίζουν ότι βασική προτεραιότητα είναι ο περιορισμός των περιστατικών εντός των ήδη επηρεαζόμενων περιοχών και η αποτροπή περαιτέρω διασποράς της νόσου, ενώ οι εξαγωγές κυπριακών προϊόντων συνεχίζονται κανονικά χωρίς μέχρι στιγμής περιορισμούς.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑΔιευθυντής Κτηνιατρικών ΥπηρεσιώνΚΣΕΔΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣΖΩΑΚΩΣΤΑΣ ΦΥΤΙΡΗΣΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ

