Τραμπ: «Καλά Χριστούγεννα και στα αποβράσματα της ριζοσπαστικής αριστεράς»

Με ανάρτησή του στο Truth Social εξαπέλυσε επίθεση στους Δημοκρατικούς πολιτικούς του αντιπάλους

Ο Ντόναλντ Τραμπ ευχήθηκε «ευτυχισμένα Χριστούγεννα σε όλους», περιλαμβανομένων των αποβρασμάτων της ριζοσπαστικής αριστεράς, στους δημοκρατικούς αντιπάλους του.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, με την ευκαιρία των γιορτών του τέλους της χρονιάς ευχήθηκε ευτυχισμένα Χριστούγεννα «σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των αποβρασμάτων της ριζοσπαστικής αριστεράς», αναφερόμενος στους δημοκρατικούς αντιπάλους του, στους οποίους ο ρεπουμπλικάνος φορτώνει την υπαιτιότητα για όλα τα κακά του κόσμου.

«Ευτυχισμένα Χριστούγεννα σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των αποβρασμάτων της ριζοσπαστικής αριστεράς, που κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να καταστρέψουν τη χώρα μας, αλλά αποτυγχάνουν εντελώς», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social.

Οικονομικές δυσχέρειες, κοινωνικές εντάσεις, διεθνείς ένοπλες συρράξεις: για τον Ντόναλντ Τραμπ, φταίχτης είναι πάντα, αναμφίβολα, το δημοκρατικό κόμμα, ιδίως ο προκάτοχός του Τζο Μπάιντεν, για όποια δυσκολία ενσκήπτει στη χώρα του και στον κόσμο γενικότερα.

Με τον χαρακτηρισμό «ριζοσπαστική αριστερά» ο κ. Τραμπ αναφέρεται συλλήβδην στους δημοκρατικούς κι όποιον του εναντιώνεται πολιτικά - ακόμη και προσωπικότητες που χαρακτηρίζονται κεντρώες ή μετριοπαθείς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ περνά τις γιορτές στο Μαρ-α-Λάγκο, κατοικία και κλαμπ του στη Φλόριντα.

Πηγή:AΠΕ-ΜΠΕ

