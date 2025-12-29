Κρεμλίνο: «Σοκαρισμένος ο Τραμπ» με την απόπειρα επίθεσης της Ουκρανίας στο σπίτι του Πούτιν

Σοκαρισμένος δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με τον σύμβουλο του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ, με την απόπειρα επίθεσης της Ουκρανίας με 91 drones την κατοικία του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην περιοχή του Νόβγκοροντ.

‼️🇷🇺🇺🇸



Trump was shocked and outraged by the attempt of a Ukrainian Armed Forces attack on Putin's residence, - Ushakov



▪️"Thank God, we didn't give 'Tomahawks' to Kiev," - said the US President.



▪️The drone attack on Putin's state residence took place "almost immediately… https://t.co/33jvk45l99 pic.twitter.com/lnN3PkLTHE — 𝐃𝐚𝐯𝐢𝐝 𝐙 🇷🇺 🇮🇪 (@SMO_VZ) December 29, 2025

Ο ίδιος ανέφερε ότι ο Τραμπ ενημερώθηκε για επίθεση στην εξοχική κατοικία του Πούτιν, έναν ισχυρισμό ωστόσο που διαψεύδει ο Ζελένκσι.

Νωρίτερα σήμερα, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι η Ουκρανία προσπάθησε να επιτεθεί στην κατοικία του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στην περιοχή του Νόβγκοροντ και ως εκ τούτου η διαπραγματευτική θέση της Μόσχας θα επανεξεταστεί.

Στο μεταξύ, ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχαν τηλεφωνική επικοινωνία.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χαρακτήρισε τη συζήτηση μεταξύ των δύο ηγετών ως «θετική».

Ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει αυτές τις συνομιλίες «παραγωγικές» και είχε δηλώσει ότι θα ενημερώσει τον Ρώσο πρόεδρο μετά τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Φλόριντα χθες το βράδυ.

Η κατοικία του Πούτιν στο Νόβγκοροντ

🥴🤡Lavrov stated that on the night of December 29, Ukraine launched an attack on Putin's state residence in the Novgorod Region using 91 drones, all of which were shot down.



According to the head of Russia's Ministry of Foreign Affairs, in response, Moscow will revise its… pic.twitter.com/Dp9r3YRxck — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) December 29, 2025

Άμεση διάψευση Ζελένσκι

Άμεση ήταν η απάντηση του Ζελένσκι σε όσα δήλωσε ο Λαβρόφ. «Αυτά είναι ψέματα» δήλωσε από την πλευρά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, συνέχισε λέγοντας ότι η Ρωσία θέλει να υπονομεύσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μεταξύ της Ουκρανίας και των ΗΠΑ στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Τέλος, προειδοποίησε ότι η Ρωσία προετοιμάζει το έδαφος για να χτυπήσει τα κυβερνητικά κτίρια της Ουκρανίας στο Κίεβο. Κάλεσε επίσης τις ΗΠΑ να αντιδράσουν ανάλογα στις ρωσικές απειλές.

«Τα έχει ξανακάνει αυτά η Ρωσία»

Λίγο αργότερα ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του ανέφερε πως πρόκειται για μια ακόμα προσπάθεια της Ρωσίας, να υπονομεύσει τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

Αναλυτικά η ανάρτησή του Ζελένσκι:

«Η Ρωσία το κάνει πάλι, χρησιμοποιώντας επικίνδυνες δηλώσεις για να υπονομεύσει όλα τα επιτεύγματα των κοινών διπλωματικών μας προσπαθειών με την ομάδα του Προέδρου Τραμπ. Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε για να φέρουμε την ειρήνη πιο κοντά.

Αυτή η υποτιθέμενη ιστορία για την «επίθεση σε κατοικίες» είναι μια πλήρης επινόηση που αποσκοπεί στο να δικαιολογήσει επιπλέον επιθέσεις κατά της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου, καθώς και την άρνηση της ίδιας της Ρωσίας να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τον τερματισμό του πολέμου. Τυπικά ρωσικά ψέματα. Επιπλέον, οι Ρώσοι έχουν ήδη στοχεύσει το Κίεβο στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένου του κτιρίου του Υπουργικού Συμβουλίου.

Η Ουκρανία δεν λαμβάνει μέτρα που μπορούν να υπονομεύσουν τη διπλωματία. Αντίθετα, η Ρωσία λαμβάνει πάντα τέτοια μέτρα. Αυτή είναι μία από τις πολλές διαφορές μεταξύ μας.

Είναι ζωτικής σημασίας ο κόσμος να μην παραμείνει σιωπηλός τώρα. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στη Ρωσία να υπονομεύσει τις προσπάθειες για την επίτευξη μόνιμης ειρήνης».

Πηγή: cnn.gr