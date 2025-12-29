Λαβρόφ: Το Κίεβο επιτέθηκε με drones στην κατοικία του Πούτιν στο Νόβγκοροντ - Διέψευσε ο Ζελένσκι

Η Ουκρανία επιχείρησε να πλήξει την κατοικία του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην περιοχή του Νόβγκοροντ, με μαζική επίθεση drones, σύμφωνα με δήλωση του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επίθεση έλαβε χώρα τα ξημερώματα της 29ης Δεκεμβρίου.

Ο Λαβρόφ διαβεβαίωσε ότι η Ρωσία δεν θα αφήσει χωρίς απάντηση την επίθεση των ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Киев в ночь на 29 декабря пытался атаковать 91 БПЛА госрезиденцию Путина в Новгородской области. Все беспилотники уничтожены, сообщил Лавров:https://t.co/bu7FPhYj09 pic.twitter.com/mcsASlPL4d — ТАСС (@tass_agency) December 29, 2025

Η κατοικία του Πούτιν στο Νόβγκοροντ

🥴🤡Lavrov stated that on the night of December 29, Ukraine launched an attack on Putin's state residence in the Novgorod Region using 91 drones, all of which were shot down.



According to the head of Russia's Ministry of Foreign Affairs, in response, Moscow will revise its… pic.twitter.com/Dp9r3YRxck — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) December 29, 2025

Ζελένσκι: «Αυτά είναι ψέματα»

Άμεση ήταν η απάντηση του Ζελένσκι σε όσα δήλωσε ο Λαβρόφ. «Αυτά είναι ψέματα» δήλωσε από την πλευρά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, συνέχισε λέγοντας ότι η Ρωσία θέλει να υπονομεύσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μεταξύ της Ουκρανίας και των ΗΠΑ στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Τέλος, προειδοποίησε ότι η Ρωσία προετοιμάζει το έδαφος για να χτυπήσει τα κυβερνητικά κτίρια της Ουκρανίας στο Κίεβο. Κάλεσε επίσης τις ΗΠΑ να αντιδράσουν ανάλογα στις ρωσικές απειλές.