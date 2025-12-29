Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Λαβρόφ: Το Κίεβο επιτέθηκε με drones στην κατοικία του Πούτιν στο Νόβγκοροντ - Διέψευσε ο Ζελένσκι

Όλα τα drones αναχαιτίστηκαν, τόνισε ο Ρώσος ΥΠΕΞ - Διαβεβαίωσε ότι η Ρωσία δεν θα αφήσει χωρίς απάντηση την επίθεση αυτή

Η Ουκρανία επιχείρησε να πλήξει την κατοικία του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην περιοχή του Νόβγκοροντ, με μαζική επίθεση drones, σύμφωνα με δήλωση του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επίθεση έλαβε χώρα τα ξημερώματα της 29ης Δεκεμβρίου.

Ο Λαβρόφ διαβεβαίωσε ότι η Ρωσία δεν θα αφήσει χωρίς απάντηση την επίθεση των ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Η κατοικία του Πούτιν στο Νόβγκοροντ

Ζελένσκι: «Αυτά είναι ψέματα» 

Άμεση ήταν η απάντηση του Ζελένσκι σε όσα δήλωσε ο Λαβρόφ. «Αυτά είναι ψέματα» δήλωσε από την πλευρά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, συνέχισε λέγοντας ότι η Ρωσία θέλει να υπονομεύσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μεταξύ της Ουκρανίας και των ΗΠΑ στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Τέλος, προειδοποίησε ότι η Ρωσία προετοιμάζει το έδαφος για να χτυπήσει τα κυβερνητικά κτίρια της Ουκρανίας στο Κίεβο. Κάλεσε επίσης τις ΗΠΑ να αντιδράσουν ανάλογα στις ρωσικές απειλές.

