Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Tο Ιράν ζήτησε την απελευθέρωση του Νικολάς Μαδούρο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το Ιράν διαβεβαίωσε ότι οι σχέσεις του με τη Βενεζουέλα δεν θα αλλάξουν.

Το Ιράν, που διατηρεί στενές σχέσεις με τη Βενεζουέλα, ζήτησε σήμερα την απελευθέρωση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος μεταφέρθηκε στις ΗΠΑ κρατούμενος έπειτα από μια αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας για τη σύλληψή του.

«Ο πρόεδρος μιας χώρας και η σύζυγός του απήχθησαν. «Δεν υπάρχει λόγος υπερηφάνειας, πρόκειται για παράνομη ενέργεια», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγκαΐ.

«Όπως τόνισε ο λαός της Βενεζουέλας, ο πρόεδρός του πρέπει να απελευθερωθεί», πρόσθεσε κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας συνέντευξης Τύπου στην Τεχεράνη, στην οποία παρευρέθηκε το AFP.

Εξάλλου το Ιράν διαβεβαίωσε ότι οι σχέσεις του με τη Βενεζουέλα δεν θα αλλάξουν.

«Οι σχέσεις μας με όλες τις χώρες, περιλαμβανομένης της Βενεζουέλας, βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό και έτσι θα παραμείνουν», τόνισε ο Μπαγκαΐ.

«Είμαστε σε επαφή με τις αρχές της Βενεζουέλας», σημείωσε ο ίδιος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Tags

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠΙράνΗΠΑΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα