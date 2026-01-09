Η Βενεζουέλα σε «διερευνητικές» συνομιλίες με τις ΗΠΑ για αποκατάσταση σχέσεων

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Το Καράκας δήλωσε ότι θα ανταποκριθεί στέλνοντας αντιπροσωπεία στην Ουάσινγκτον.

Η Βενεζουέλα δήλωσε την Παρασκευή ότι βρίσκεται σε «διερευνητικές» συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων, οι οποίες διακόπηκαν το 2019 υπό τον Νικολάς Μαδούρο.

Η κυβέρνηση της νέας προσωρινής Προέδρου Ντέλσι Ροντρίγκεζ επιβεβαίωσε ότι Αμερικανοί διπλωμάτες ταξίδεψαν την Παρασκευή στο Καράκας για αυτό που ένας Αμερικανός αξιωματούχος χαρακτήρισε ως συνομιλίες για το άνοιγμα της αμερικανικής πρεσβείας.

Το Καράκας δήλωσε ότι θα ανταποκριθεί στέλνοντας αντιπροσωπεία στην Ουάσινγκτον.

Εν τω μεταξύ, ο Πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο κάλεσε την Παρασκευή τη Βενεζουέλα να καταπολεμήσουν από κοινού τους εμπόρους ναρκωτικών που δραστηριοποιούνται στα σύνορα των δύο χωρών, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες απείλησαν με περαιτέρω ένοπλη δράση στην περιοχή.

«Έχω προσκαλέσει την νυν Πρόεδρο της Βενεζουέλας να δράσει από κοινού μαζί μας σε αυτό», έγραψε ο Πέτρο στο X, καλώντας την να βοηθήσει να δουν τις συμμορίες ναρκωτικών «να ηττηθούν από τα έθνη μας ενωμένοι».

Πηγή: ΚΥΠΕ

