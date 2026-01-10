Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ο Νετανιάχου θέτει ορίζοντα κατάργησης της αμερικανικής βοήθειας στο Ισραήλ

Η τοποθέτηση προκάλεσε αντιδράσεις και στις Ηνωμένες Πολιτείες

Tην πρόθεσή του να μειώσει σταδιακά, μέσα στην επόμενη δεκαετία, την εξάρτηση του Ισραήλ από την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια, με τελικό στόχο τον πλήρη τερματισμό της, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου σε συνέντευξή του στο The Economist.

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ανέφερε ότι έχει ήδη θέσει την προοπτική αυτή σε συζητήσεις του με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας πως το Ισραήλ «έχει ωριμάσει» και διαθέτει πλέον «σημαντικές δυνατότητες». Παράλληλα, παρέπεμψε στο σχέδιο ενίσχυσης της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, το οποίο παρουσιάζεται ως βασικός πυλώνας μιας στρατηγικής αυτονόμησης.

Στο εσωτερικό του Ισραήλ, οι δηλώσεις τοποθετούνται στο πλαίσιο των διεργασιών για την επόμενη συμφωνία στρατιωτικής βοήθειας με τις ΗΠΑ μετά τη λήξη του ισχύοντος μνημονίου το 2028, με ισραηλινά μέσα να σημειώνουν ότι η Κυβέρνηση δεν επιδιώκει πλήρη ανανέωση πακέτου αντίστοιχου μεγέθους.

Η τοποθέτηση προκάλεσε αντιδράσεις και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ δήλωσε ότι «δεν χρειάζεται να περιμένουμε δέκα χρόνια» για τη μείωση της βοήθειας, υποστηρίζοντας ότι τα κονδύλια θα μπορούσαν να κατευθυνθούν στην ενίσχυση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. Η παρέμβαση Γκρέιαμ, αν και προέρχεται από σταθερό σύμμαχο του Ισραήλ, εκλαμβάνεται ως ένδειξη ότι η σχετική συζήτηση ενδέχεται να επισπευσθεί.

Σύμφωνα με τα ισχύοντα σήμερα, η αμερικανική δέσμευση προβλέπει συνολική βοήθεια ύψους 38 δισ. δολαρίων έως το 2028, ενώ οι ισραηλινές αμυντικές εξαγωγές καταγράφουν άνοδο, στοιχείο που η κυβέρνηση του Ισραήλ επικαλείται ως επιχείρημα υπέρ της σταδιακής αυτονόμησης.

Πηγή: ΚΥΠΕ

