Μεταρρύθμιση δημοσίου: Τι συζήτησε η ΠΑΣΥΔΥ με ΥΠΟΙΚ, ποιες οι αλλαγές

Πέντε θέματα για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας συζητήθηκαν την Παρασκευή στο πλαίσιο της συνεδρίας της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού (ΜΕΠ) που συνήλθε την Παρασκευή μετά από αίτημα της ΠΑΣΥΔΥ.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τη συντεχνία των δημοσίων υπαλλήλων, στην ημερήσια διάταξη συζητήθηκαν τα ακόλουθα:

1. Οι περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμοι του 2022 (Ν2(Ι)/2022).

Το θέμα αυτό αφορά την μεταρρύθμιση και τις διαβεβαιώσεις που δόθηκαν στην Οργάνωση από τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μετά την εφαρμογή των νομοθεσιών εντοπίστηκαν αδυναμίες και σημεία που χρήζουν βελτιώσεις.

Συζητήθηκαν διάφορες πτυχές της μεταρρύθμισης, καθώς και σχετικές εισηγήσεις της ΠΑΣΥΔΥ, τις οποίες έχει κοινοποιήσει τόσο προς το Υπουργείο Οικονομικών, όσο και προς την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, ώστε να αποτελέσουν βάση συζήτησης για τις τροποποιήσεις που χρειάζεται να γίνουν με απώτερο σκοπό την επιτυχή υλοποίηση της μεταρρύθμισης της Δημόσιας Υπηρεσίας και την ομαλή λειτουργία της Υπηρεσίας, που αφορούν κυρίως την αλλαγή της μοριοδότησης για σύσταση οικείου προϊστάμενου, της πρόσθετης πείρας και την αξιολόγηση της απόδοσης των Υπηρεσιακών Εκθέσεων.

Η επίσημη πλευρά θα διαβουλευθεί περαιτέρω εσωτερικά και με τον Υπουργό Οικονομικών και αποφασίσθηκε όπως το όλο θέμα παραμείνει στην ημερήσια διάταξη για περαιτέρω συζήτηση.

2. Κατάργηση συντελεστών αναλογιστικής μείωσης συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των μελών του Επαγγελματικού Σχεδίου Σύνταξης που αφυπηρετούν πριν από το εκάστοτε ισχύον όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης – Απορρέον από συνεδρία ΜΕΠ ημερ. 20.5.2025

Και τη συζήτηση που διεξήχθηκε διαφάνηκε ότι το όλο θέμα διασυνδέεται και με το ευρύτερο θέμα της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης που διεξάγεται παράλληλα στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα και στο οποίο περιλαμβάνεται και η πτυχή της διαφοροποίησης των αναλογιστικών μειώσεων και στον ιδιωτικό τομέα.

Σημειώνεται ότι το θέμα της γενικότερης τροποποίησης ή ελάφρυνσης των αναλογιστικών μειώσεων διασυνδέεται και με τις εξελίξεις. Πέραν τούτου, η ΠΑΣΥΔΥ, επέμεινε όπως το Υπουργείο Οικονομικών μελετήσει περαιτέρω τη δυνατότητα επανάληψης προηγούμενης πρόσφατης ρύθμισης που συμφωνήθηκε από κοινού το 2020 και διανοίχθηκε παράθυρο εξόδου για μια μικρή περίοδο χωρίς αναλογιστικές μειώσεις και 700 περίπου συνάδελφοι δημόσιοι υπάλληλοι και εκπαιδευτικοί το έκαναν χρήση.

3. Δημιουργία ανελικτικών επιπέδων προς ολοκλήρωσή των αντίστοιχων δομών σε Τμήματα/Υπηρεσίες όπου τα επίπεδα αυτά υπολείπονται

Αποφασίσθηκε όπως το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού εξετάζει τέτοια αιτήματα όταν θα υποβάλλονται κοντά του και νοουμένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της συμπληρωμένης απαιτούμενης υπηρεσίας στα πιο κάτω Ιεραρχικά επίπεδα

4. Κάλυψη κόστους επαγγελματικής άδειας ασκήσεωςεπαγγέλματος

Το Υπουργείο Οικονομικών έχει απορρίψει το πιο πάνω αίτημα καθότι δεν το θεωρεί δικαιολογημένο και ότι δεν ενέχει τέτοια υποχρέωση βάση νομοθεσίας ως Εργοδότης

5. Εξαίρεση των φθίνουσων δομών θέσεων από τις διαδικασίες Διατμηματικής Προαγωγής – Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης

Έγινε ενημέρωση της Οργάνωσης ότι το νομοσχέδιο για εξαίρεση των πιο πάνω δομών ετοιμάσθηκε, έτυχε την έγκριση της Νομικής Υπηρεσίας, καταρτίστηκε επίσημα σε Νομοσχέδιο και θα κατατεθεί σύντομα σε Υπουργικό Συμβούλιο και Βουλή για ψήφιση. Υπήρξε μικρή χρονική καθυστέρηση λόγω κάποιων διευκρινήσεων που χρειάζονταν να δοθούν από το Υπουργείο Υγείας.

Διευκρινίσθηκε ότι η εξαίρεση που δόθηκε αφορά μόνο όσους ημικρατικούς Οργανισμούς ολοκλήρωσαν το έργο τους και οι θέσεις τους μεταφέρθηκαν ως φθίνουσες δομές στη δημόσια υπηρεσία καθώς και όλα τα τμήματα του Υπουργείου Υγείας οι δομές των οποίων αποσπάθηκαν στον ΟΚΥπΥ.

Μέχρι 31 Μαρτίου στην ΕΔΥ οι ετήσιες υπηρεσιακές εκθέσεις για 2025

Παράλληλα, όπως ενημερώνει η συντεχνία, με εγκύκλιο του προς τους επικεφαλής κυβερνητικών υπηρεσιών ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας Γεώργιος Παπαγεωργίου αναφέρεται στο θέμα της υποβολής ετήσιων υπηρεσιακών εκθέσεων για το 2025. Οι ετήσιες Υπηρεσιακές Εκθέσεις για το 2025 για το Ιεραρχικό Επίπεδο 2 πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας μέχρι τις 31 Μαρτίου 2026 και να αναφέρονται στο προηγούμενο ημερολογιακό έτος (1.1.2025-31.12.2025). Επισημαίνεται ότι ετήσιες υπηρεσιακές εκθέσεις που θα υποβληθούν καθυστερημένα δεν θα ληφθούν υπόψη από την Επιτροπή.

Όπως προβλέπεται στους κανονισμούς, στο Ιεραρχικό Επίπεδο 2 περιλαμβάνεται το προσωπικό σε θέσεις εισδοχής και το προσωπικό με εποπτικά καθήκοντα σε θέσεις με μισθολογική κλίμακα κάτω από την Κλ.Α 13(ii), και περιλαμβάνονται επίσης οι κάτοχοι των θέσεων του τέταρτου παραρτήματος των εν λόγω κανονισμών.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τον Κανονισμό 14, συστήνονται, σε ετήσια βάση, επιτροπές ενστάσεων, οι οποίες εξετάζουν τυχόν ενστάσεις που υποβάλλονται γραπτώς από τους υπαλλήλους κατά των υπηρεσιακών τους εκθέσεων.

Οι αρμόδιοι καλούνται όπως γνωστοποιήσουν στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας μέχρι τις 31 Μαρτίου 2026 τις επιτροπές ενστάσεων που θα συσταθούν για τις Υπηρεσιακές Εκθέσεις για το έτος 2026.

Παράλληλα, παρακαλούνται οι πρόεδροι των επιτροπών ενστάσεων, που συστήνονται με βάση τις πρόνοιες των κανονισμών, όπως μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων που υποβάλλονται από υπαλλήλους κατά των υπηρεσιακών τους εκθέσεων, ενημερώνουν την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας για το συνολικό αριθμό ενστάσεων που έχουν υποβληθεί και πόσες από αυτές έγιναν δεκτές από την επιτροπή ενστάσεων.

Αξιολόγηση δημοσίων

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 5(1)(β) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2025 και του Κανονισμού 17 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) Κανονισμών του 2022, στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας ανατέθηκε η εποπτεία εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης και συγκεκριμένα ο έλεγχος και η δημοσιοποίηση στατιστικών στοιχείων αναφορικά με την ορθή εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων, τόσο ανά Υπουργείο και Τμήμα όσο και ανά κατηγορία υπαλλήλων, όπως και η υποβολή εισηγήσεων όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο με βάση και τις διεθνείς καλές πρακτικές.

Το 2024 ήταν η δεύτερη χρονιά εφαρμογής του νέου συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων, με βάση τους περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) Κανονισμούς.

Όπως έχει αναφερθεί και στην Ετήσια Έκθεση της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας για το 2024, η στατιστική ανάλυση των στοιχείων που αφορούν την εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης για το 2024, όχι μόνο δεν παρουσίασε βελτίωση της εικόνας, αλλά μάλλον τάση για επιστροφή σε παρωχημένες ισοπεδωτικές νοοτροπίες, τάσεις που αν δεν ανακοπούν και αναστραφούν έγκαιρα, θα οδηγήσουν και πάλι με μαθηματική ακρίβεια σε ανεπιθύμητες καταστάσεις. Χαρακτηριστικά σημειώνεται ότι ο μέσος όρος βαθμολογίας του συνόλου των αξιολογηθέντων από το 8.747 το 2023 ανέβηκε στο 9.01 το 2024.

Ειδικότερα, παρατηρήθηκε ότι μόνο μικρός αριθμός φορέων αξιολόγησης εξακολούθησαν κατά το 2024 να λειτουργούν με σεβασμό στο πνεύμα και το γράμμα του νέου συστήματος αξιολόγησης, σε αντίθεση με πολύ μεγαλύτερο αριθμό φορέων αξιολόγησης που όχι μόνο εξακολούθησαν να εφαρμόζουν το σύστημα με πλήρη απόκλιση προς τις διατάξεις του νέου συστήματος, αλλά έχουν παραβεί κατάφωρα τόσο το γράμμα όσο και το πνεύμα του συστήματος.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΥ αναφέρει ότι είναι προφανές, με βάση και τις πιο πάνω διαπιστώσεις, ότι οι αξιολογούντες δεν έχουν αντιληφθεί τη σημασία της ορθής εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης ούτε το μέγεθος της ευθύνης που έχουν σε σχέση με την αξιολόγηση των υφιστάμενών τους. Οι Γενικοί Διευθυντές και οι Διευθυντές Τμημάτων και Υπηρεσιών έχουν ευθύνη λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων για ορθή εφαρμογή του συστήματος, τονίζει.