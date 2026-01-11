Ο Τραμπ προειδοποεί την Κούβα: «Τέλος το πετρέλαιο από Βενεζουέλα, κάντε συμφωνία πριν είναι αργά»

Στο στόχαστρο την Κούβα έβαλε την Κυριακή (12/1) ο Ντόναλντ Τραμπ λέγοντας ότι μπαίνει τέλος στο πετρέλαιο και τα χρήματα που έπαιρνε από τη Βενεζουέλα, καλώντας την ηγεσία της χώρας να κάνει συμφωνία με τις ΗΠΑ πριν να είναι αργά.

«Η Κούβα ζούσε, για πολλά χρόνια, με μεγάλες ποσότητες ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ και ΧΡΗΜΑΤΩΝ από τη Βενεζουέλα. Σε αντάλλαγμα, η Κούβα παρείχε «Υπηρεσίες Ασφαλείας» στους δύο τελευταίους δικτάτορες της Βενεζουέλας, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΙΑ! Οι περισσότεροι από αυτούς τους Κουβανούς είναι ΝΕΚΡΟΙ από την επίθεση των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα και η Βενεζουέλα δεν χρειάζεται πλέον προστασία από τους κακοποιούς και τους εκβιαστές που τους κρατούσαν ομήρους για τόσα χρόνια.

Η Βενεζουέλα έχει τώρα τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο (με διαφορά!), για να την προστατεύσει, και θα την προστατεύσουμε. ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΟΥΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΥΒΑ - ΜΗΔΕΝ! Προτείνω ανεπιφύλακτα να κάνουν μια συμφωνία, ΠΡΙΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Πρόεδρος Τραμπ.

Πηγή: cnn.gr