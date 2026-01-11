Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Ο Τραμπ προειδοποεί την Κούβα: «Τέλος το πετρέλαιο από Βενεζουέλα, κάντε συμφωνία πριν είναι αργά»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο αμερικανός πρόεδρος κάνει αποκοπή του πετρελαίου της Βενεζουέλας, το οποίο διοχετευόταν στο νησί της Καραϊβικής.

Στο στόχαστρο την Κούβα έβαλε την Κυριακή (12/1) ο Ντόναλντ Τραμπ λέγοντας ότι μπαίνει τέλος στο πετρέλαιο και τα χρήματα που έπαιρνε από τη Βενεζουέλα, καλώντας την ηγεσία της χώρας να κάνει συμφωνία με τις ΗΠΑ πριν να είναι αργά.   

«Η Κούβα ζούσε, για πολλά χρόνια, με μεγάλες ποσότητες ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ και ΧΡΗΜΑΤΩΝ από τη Βενεζουέλα. Σε αντάλλαγμα, η Κούβα παρείχε «Υπηρεσίες Ασφαλείας» στους δύο τελευταίους δικτάτορες της Βενεζουέλας, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΙΑ! Οι περισσότεροι από αυτούς τους Κουβανούς είναι ΝΕΚΡΟΙ από την επίθεση των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα και η Βενεζουέλα δεν χρειάζεται πλέον προστασία από τους κακοποιούς και τους εκβιαστές που τους κρατούσαν ομήρους για τόσα χρόνια.

Η Βενεζουέλα έχει τώρα τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο (με διαφορά!), για να την προστατεύσει, και θα την προστατεύσουμε. ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΟΥΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΥΒΑ - ΜΗΔΕΝ! Προτείνω ανεπιφύλακτα να κάνουν μια συμφωνία, ΠΡΙΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Πρόεδρος Τραμπ.

Πηγή: cnn.gr

Tags

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠΗΠΑΠΕΤΡΕΛΑΙΟΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΚΑΡΑΪΒΙΚΗΝΙΚΟΛΑΣ ΜΑΔΟΥΡΟ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα