«Το Ιράν θέλει να διαπραγματευτεί», λέει ο Τραμπ ενώ εξετάζει στρατιωτική επέμβαση - Πάνω από 500 νεκροί διαδηλωτές

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει μια σειρά πιθανών στρατιωτικών και όχι μόνο, επιλογών απέναντι στο Ιράν, εν μέσω των αιματηρών διαδηλώσεων που συγκλονίζουν τη χώρα, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει ενημερωθεί για διάφορα σχέδια παρέμβασης, καθώς οι διαδηλώσεις έχουν οδηγήσει σε δεκάδες νεκρούς και χιλιάδες συλλήψεις.

Σύμφωνα με το CNN, μερικές από τις στρατιωτικές επιλογές που εξετάζονται επικεντρώνονται σε στόχους των υπηρεσιών ασφαλείας του Ιράν, οι οποίες καταστέλλουν τις κινητοποιήσεις, ενώ η διοίκηση εκφράζει ανησυχίες για ενδεχόμενη αντεκδίκηση ή ενίσχυση της στήριξης προς την κυβέρνηση από τον ιρανικό λαό.

Τραμπ: Αν το Ιράν χτυπήσει βάσεις των ΗΠΑ, θα το χτυπήσουμε σκληρότερα

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Κυριακή ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξετάζουν «πολύ δυνατές επιλογές» όσον αφορά το Ιράν, την ώρα που εντείνονται οι ανησυχίες πως βρίσκεται σε εξέλιξη ή επίκειται αιματηρή καταστολή μαζικών κινητοποιήσεων στην Ισλαμική Δημοκρατία.

«Εξετάζουμε το ζήτημα πολύ σοβαρά. Ο στρατός εξετάζει το ζήτημα, και μελετάμε πολύ δυνατές επιλογές. Θα πάρουμε απόφαση», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν πάνω στο αεροσκάφος του.

Ο μεγιστάνας τόνισε πως η Τεχεράνη «αρχίζει να ξεπερνά την κόκκινη γραμμή», ενώ προειδοποίησε πως οποιαδήποτε επίθεση σε αμερικανικές βάσεις στην περιοχή θα απαντηθεί «σκληρότερα από ποτέ».

«Το Ιράν αρχίζει να ξεπερνά την κόκκινη γραμμή μου. Φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που σκοτώθηκαν, ενώ δεν θα έπρεπε να έχουν σκοτωθεί. Το εξετάζουμε πολύ σοβαρά, ο στρατός το εξετάζει και εξετάζουμε ορισμένες πολύ ισχυρές επιλογές», είπε χαρακτηριστικά.

Έστειλε σαφές μήνυμα αποτροπής, λέγοντας: «Αν το Ιράν χτυπήσει βάσεις μας στην περιοχή, θα το χτυπήσουμε σκληρότερα από ποτέ».

Τραμπ: Το Ιράν θέλει να διαπραγματευτεί

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Κυριακή ότι Ιρανοί ηγέτες επικοινώνησαν με την κυβέρνησή του για να «διαπραγματευτούν», μετά τις απειλές του να διατάξει στρατιωτική επιχείρηση, καθώς η Ισλαμική Δημοκρατία είναι αντιμέτωπη με μαζικές κινητοποιήσεις εναντίον της κυβέρνησης.

«Οι ιρανοί ηγέτες τηλεφώνησαν» προχθές Σάββατο, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος, προσθέτοντας ότι «βρίσκεται σε προετοιμασία συνάντηση (…) Θέλουν να διαπραγματευτούν».Ωστόσο ο ρεπουμπλικάνος διεμήνυσε πως «ίσως χρειαστεί να αναλάβουμε δράση πριν» από τυχόν συνάντηση.

Ο Τραμπ ζυγίζει τις επιλογές του

Παράλληλα, σύμφωνα με το CNN, ο Τραμπ εξετάζει και μη στρατιωτικά μέτρα, όπως:

Κυβερνοεπιθέσεις σε στρατιωτικούς ή κρατικούς στόχους για να διαταραχθούν οι προσπάθειες καταστολής.

Νέες κυρώσεις κατά προσώπων της ιρανικής ηγεσίας ή κρίσιμων τομέων της οικονομίας, όπως η ενέργεια και οι τράπεζες.

Υποστήριξη τεχνολογίας, όπως το Starlink, για να διευκολυνθεί η επικοινωνία των διαδηλωτών παρά το διαδικτυακό μπλοκάρισμα. Ανάλογη βοήθεια είχε προσφέρει ο Πρόεδρος Μπάιντεν το 2022 κατά την προηγούμενη έξαρση των διαδηλώσεων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πρόσφατα ότι οι ΗΠΑ θα παρεμβαίνουν εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας εάν η Τεχεράνη χρησιμοποιήσει θανατηφόρα βία κατά των πολιτών, προσθέτοντας ότι αυτό δεν θα σημαίνει αποστολή στρατευμάτων, αλλά «χτύπημα εκεί που πονάει».

Στον πρόεδρο Τραμπ έχουν παρουσιαστεί διάφορες επιλογές, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων σε μη στρατιωτικούς στόχους στην Τεχεράνη, ανέφεραν οι πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν εμπιστευτικές συνομιλίες.

Ερωτηθείς σχετικά με το σχεδιασμό πιθανών επιθέσεων, ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε στις δημόσιες δηλώσεις του κ. Τραμπ και στις αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες ημέρες.

«Το Ιράν αναζητά την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ίσως όπως ποτέ άλλοτε», έγραψε ο κ. Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο. «Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν!!!».

Από την πλευρά του, ο σκληροπυρηνικός πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Καλίμπαφ, απείλησε ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές και εμπορικές βάσεις θα θεωρηθούν νόμιμοι στόχοι σε περίπτωση παρέμβασης.

This is Tehran tonight 11 January! After mass massacre against peaceful protesters in recent days. Iranian people decided to win this fight, it's time to support brave people of Iran #IranRevolution pic.twitter.com/Outr8oTzZV — Hamed (@Me_Hamed_Myself) January 11, 2026

Στο μεταξύ, η Ισραηλινή Άμυνα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, ενώ ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα πραγματοποιήσει περιορισμένη σύσκεψη ασφαλείας με επίκεντρο το Ιράν και τον Λίβανο.

Οι ΗΠΑ δεν έχουν λάβει τελική απόφαση για στρατιωτική δράση, ενώ οι επικείμενες συσκέψεις με ανώτερα στελέχη εθνικής ασφάλειας αναμένονται να καθορίσουν την πορεία που θα ακολουθήσουν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με ανώτερους συμβούλους την Τρίτη για να συζητήσουν την επιλογή στάσης έναντι του Ιράν, δήλωσε αξιωματούχος των ΗΠΑ στο Reuters.

Χωρίς τελικές αποφάσεις - Όχι αποστολή στρατευμάτων

Από την πλευρά του, το Politico επισημαίνει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν αναμένεται να λάβει τελική απόφαση στη συνάντηση της Τρίτης, καθώς οι συζητήσεις βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο. Το ίδιο μέσο τονίζει ότι δεν εξετάζεται η αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στο Ιράν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το υπό διαμόρφωση σχέδιο περιλαμβάνει «ορισμένες κινητικές και πολλές μη κινητικές ενέργειες». Οι κινητικές ενέργειες αφορούν στρατιωτικές επιχειρήσεις που βασίζονται στη φυσική ισχύ όπλων χωρίς εκρηκτικά, ενώ οι μη κινητικές σχετίζονται με κυβερνοεπιθέσεις και μυστικές επιχειρήσεις.

Κάλεσμα του Παχλαβί στον ιρανικό λαό

Ο Ρεζά Παχλαβί, εξόριστος γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν, απηύθυνε μήνυμα στους αντικυβερνητικούς διαδηλωτές, ανακοινώνοντας την έναρξη μιας «νέας φάσης» της εθνικής εξέγερσης με στόχο την ανατροπή της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Κάλεσε τους πολίτες να καταλάβουν τους κεντρικούς δρόμους και χαρακτήρισε νόμιμους στόχους του κινήματος τους θεσμούς που στηρίζουν το καθεστώς και τις επικοινωνίες του.

Παράλληλα, προέτρεψε στρατιωτικούς, δυνάμεις ασφαλείας και εργαζόμενους να σταθούν «πλάι στον λαό», ενώ ζήτησε να υψωθεί η εθνική σημαία αντί για το «λαβάρο της Ισλαμικής Δημοκρατίας».

Ο Παχλαβί τόνισε ότι η εντατικοποίηση της βίας από το καθεστώς δείχνει φόβο και προανήγγειλε διεθνή στήριξη, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η ελευθερία του Ιράν είναι κοντά.

Σοβαρές ταραχές στο Ιράν -Εκατοντάδες νεκροί και προειδοποιήσεις για αντίποινα

Τεράστιες διαδηλώσεις σαρώνουν το Ιράν, με δεκάδες νεκρούς και χιλιάδες συλλήψεις, ενώ η κυβέρνηση απειλεί με αυστηρά μέτρα κατά των διαδηλωτών τη στιγμή που οι ΗΠΑ εξετάζουν στρατιωτικές επιλογές.

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν εξαιτίας της εκρηκτικής αύξησης του πληθωρισμού, αλλά σύντομα μετατράπηκαν σε εκδηλώσεις κατά της κληρικής εξουσίας του Αγιουλάχ Αλί Χαμενεΐ. Σύμφωνα με πηγές και διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πάνω από 500 διαδηλωτές και 48 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έχουν σκοτωθεί σε όλη τη χώρα, μεταξύ των οποίων 169 παιδιά, ενώ περισσότεροι από 10.600 έχουν τεθεί υπό κράτηση.

Βίντεο που επαληθεύτηκαν από το BBC και άλλα διεθνή sites δείχνουν δεκάδες πτώματα σε νεκροτομεία κοντά στην Τεχεράνη, ενώ οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε πεδία μάχης με φωτιές, καπνούς και συνεχείς πυροβολισμούς.

Families are searching for their loved ones among the piles of corpses that Iran’s murderous Khamenei regime has stacked at a warehouse in Tehran.

The regime has shut down entire internet and phone and is brutally killing protesters.#DigitalBlackoutIranhttps://t.co/rECeeggp8D — Nazgol (@nazgolaneh) January 11, 2026

Άνθρωποι ψάχνουν ανάμεσα σε δεκάδες σακούλες με σορούς, σε χώρο που αποδίδεται ως αποθήκη στη νότια Τεχεράνη, την πρωτεύουσα του Ιράν.

Στα βίντεο ακούγονται κλάματα καθώς άτομα σκύβουν πάνω από τις σακούλες, προσπαθώντας να αναγνωρίσουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

BREAKING:



New footage shows the bodies of more than a hundred murdered anti-regime protesters brought to the Kahrizak Forensic Medical Center in Tehran on January 8th.



It proves that the death toll in Iran is much higher than previously thought, and is likely in the thousands pic.twitter.com/8bqhwpj6Xj — Visegrád 24 (@visegrad24) January 11, 2026

Οι διαδηλωτές χρησιμοποιούν αυτοσχέδια οδοφράγματα, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας απαντούν με πραγματικά πυρά, με δεκάδες να χάνουν τη ζωή τους πριν καν φτάσουν στα νοσοκομεία.

protests showing no signs of slowing in tehran and across iran.



likelihood of us military intervention against the regime, even if limited, increasing substantially. pic.twitter.com/Vvrt3ZGCin — ian bremmer (@ianbremmer) January 10, 2026

Η κυβέρνηση του Ιράν χαρακτήρισε τους διαδηλωτές «εχθρούς του Θεού», ενώ ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι υποκινούν τις ταραχές. Ο Χαμενεΐ από την πλευρά του περιέγραψε τους διαδηλωτές ως «βάνδαλους» που επιχειρούν να ικανοποιήσουν τον πρόεδρο Τραμπ.

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία. Οι ΗΠΑ έχουν προειδοποιήσει για στρατιωτικές επιλογές, cyber επιθέσεις και αυστηρότερες κυρώσεις, ενώ το Ιράν απαντά ότι σε περίπτωση επίθεσης οι αμερικανικές και ισραηλινές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή θα θεωρηθούν στόχοι.

Ιράν: Το καθεστώς έχει επιβάλει πλήρη ψηφιακό αποκλεισμό -Μπλόκαρε το Starlink

Η πρόσβαση στο διαδίκτυο στην χώρα έχει περιοριστεί σημαντικά, καθιστώντας δύσκολη την επικοινωνία και την επαλήθευση των πληροφοριών. Εξαιτίας αυτού, η διεθνής κάλυψη βασίζεται σε βίντεο και μαρτυρίες που φτάνουν από εσωτερικές πηγές και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τεχεράνη προχώρησε σε μια νέα φάση ψηφιακής καταστολής, επιχειρώντας να αποκόψει τους διαδηλωτές από το δίκτυο Starlink, το οποίο είχε εξελιχθεί στο τελευταίο παράθυρο επικοινωνίας με τον έξω κόσμο μετά το γενικευμένο κρατικό μπλακάουτ στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με αναφορές ακτιβιστών και τεχνικών παρατηρητών, το καθεστώς ενεργοποίησε συστήματα παρεμβολών που υποβάθμισαν δραστικά τη λειτουργία των δορυφορικών συνδέσεων, με αποτέλεσμα αποσυνδέσεις, μεγάλες απώλειες δεδομένων και πρακτική αδυναμία χρήσης του δικτύου σε πολλές περιοχές της χώρας.

Οι διαδηλώσεις στο εξωτερικό συνεχίζονται επίσης, με πρόσφατα βίντεο να δείχνουν διαδηλωτές στο Λονδίνο να κατεβάζουν τη σημαία του Ιράν από την πρεσβεία. Το Ιράν κάλεσε τον Βρετανό πρέσβη για εξηγήσεις.

Αυτές είναι οι πιο σοβαρές διαδηλώσεις από την εξέγερση του 2022, που ξέσπασε μετά τον θάνατο της Μαχσά Αμίνι σε κράτηση από την αστυνομία ηθών, με πάνω από 550 νεκρούς και 20.000 συλλήψεις τότε.

