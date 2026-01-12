Bloomberg: Μετά τις απειλές Τραμπ, Βρετανία και Γερμανία εξετάζουν να στείλουν δυνάμεις του ΝΑΤΟ στη Γροιλανδία

Μια ομάδα ευρωπαϊκών χωρών, με επικεφαλής τη Βρετανία και τη Γερμανία, συζητά σχέδια για την ενίσχυση της στρατιωτικής τους παρουσίας στη Γροιλανδία, προκειμένου να δείξει στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι η ήπειρος παίρνει στα σοβαρά την ασφάλεια στην Αρκτική, αναφέρει σήμερα το Bloomberg News.

Η Γερμανία θα προτείνει τη δημιουργία μιας κοινής αποστολής του ΝΑΤΟ για την προστασία της περιοχής της Αρκτικής, προσθέτει το δημοσίευμα του Bloomberg, επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν τα σχέδια.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει την Παρασκευή ότι οι ΗΠΑ πρέπει να αποκτήσουν τη Γροιλανδία για να αποτρέψουν τη Ρωσία ή την Κίνα από το να την καταλάβουν στο μέλλον. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι ρωσικά και κινεζικά πλοία επιχειρούν κοντά στη Γροιλανδία, κάτι που οι σκανδιναβικές χώρες έχουν διαψεύσει.

Οι ΗΠΑ θα πρέπει να συζητήσουν τις ανησυχίες για την ασφάλεια στον Βόρειο Ατλαντικό στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, λέει ο Γερμανός ΥΠΕΞ

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε σήμερα ότι οι ανησυχίες για την ασφάλεια στον βόρειο Ατλαντικό πρέπει να συζητηθούν στο πλαίσιο της συμμαχίας του ΝΑΤΟ.

«Εάν ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει απειλές που προέρχονται από ρωσικά ή κινεζικά πλοία ή υποβρύχια εδώ στην περιοχή, μπορούμε, φυσικά, να βρούμε απαντήσεις από κοινού σε αυτό», δήλωσε ο Βάντεφουλ.

Ο Βάντεφουλ έκανε τις δηλώσεις αυτές κατά τη διάρκεια μιας στάσης στην Ισλανδία, καθ' οδόν προς την Ουάσινγκτον, όπου πρόκειται να συναντηθεί αύριο με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.

Το ΝΑΤΟ θα πρέπει να ξεκινήσει επιχείρηση για την ενίσχυση της ασφάλειας στην Αρκτική, λέει ο Βέλγος υπουργός Άμυνας

Το ΝΑΤΟ θα πρέπει να ξεκινήσει μια επιχείρηση στην Αρκτική για να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες των ΗΠΑ για την ασφάλεια, δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ο υπουργός Άμυνας του Βελγίου, προτρέποντας για διατλαντική ενότητα εν μέσω της αυξανόμενης ανησυχίας της Ευρώπης που σχετίζεται με την προσπάθεια του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αναλάβει τον έλεγχο της Γροιλανδίας.

«Πρέπει να συνεργαστούμε, να εργαστούμε μαζί και να δείξουμε δύναμη και ενότητα», δήλωσε ο Τέο Φράνκεν σε τηλεφωνική συνέντευξη, προσθέτοντας ότι υπάρχει ανάγκη για «μια επιχείρηση του ΝΑΤΟ στον απώτατο βορρά».

Ο Φράνκεν πρότεινε τις επιχειρήσεις Baltic Sentry (Βαλτική Φρουρά) και Eastern Sentry (Ανατολική Φρουρά) του ΝΑΤΟ, οι οποίες συνδυάζουν δυνάμεις από διαφορετικές χώρες με drones, αισθητήρες και άλλη τεχνολογία για την παρακολούθηση της ξηράς και της θάλασσας, ως πιθανά μοντέλα για μια «Arctic Sentry»(Αρκτική Φρουρά).

Αναγνώρισε τη στρατηγική σημασία της Γροιλανδίας, αλλά είπε «Νομίζω ότι πρέπει να το διευθετήσουμε αυτό ως φίλοι και σύμμαχοι, όπως κάνουμε πάντα».

Εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ δήλωσε την Παρασκευή ότι ο επικεφαλής της συμμαχίας Μαρκ Ρούτε μίλησε με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο σχετικά με τη σημασία της Αρκτικής για την κοινή ασφάλεια και τον τρόπο με τον οποίο το ΝΑΤΟ εργάζεται για την ενίσχυση των δυνατοτήτων του στον απώτατο βορρά.

Οι ηγέτες της Δανίας και της Γροιλανδίας έχουν δηλώσει ότι το νησί της Αρκτικής δεν μπορεί να προσαρτηθεί και η διεθνής ασφάλεια δεν δικαιολογεί μια τέτοια κίνηση.

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη στρατιωτική παρουσία στο νησί βάσει συμφωνίας του 1951.

ΑΠΕ - ΜΠΕ