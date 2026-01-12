Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πάρει μόνο μία μικρή γεύση από το ντοκιμαντέρ «Melania» - «Είναι φοβερό»

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι δεν έχει δει ακόμη ολόκληρο το ντοκιμαντέρ για τη σύζυγό του Μελάνια, λίγες μόνο εβδομάδες πριν την κυκλοφορία του στη μεγάλη οθόνη.

Η Amazon φέρεται να πλήρωσε 40 εκατομμύρια δολάρια για να χρηματοδοτήσει το έργο, το οποίο υπόσχεται «άνευ προηγουμένου πρόσβαση» στην πρώτη κυρία 20 ημέρες πριν από τη δεύτερη προεδρική ορκωμοσία του συζύγου της.

Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στις 30 Ιανουαρίου, αλλά την Κυριακή (11/1), ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχτηκε ότι δεν έχει δει ακόμη ολόκληρο το ντοκιμαντέρ που επικεντρώνεται στη σύζυγό του, εδώ και 20 χρόνια.

Ωστόσο δεν δίστασε να το χαρακτηρίσει «απίστευτο» και να προσθέσει ότι προσελκύει έντονο δημόσιο ενδιαφέρον ενόψει της πρεμιέρας.

Η πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί στο πρόσφατα μετονομασμένο Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Ντόναλντ Τζ. Τραμπ και Τζον Φ. Κένεντι, στο ιστορικό ίδρυμα πολιτισμού στην Ουάσινγκτον σύμφωνα με όσα ανέφεραν πηγές στο The Hollywood Reporter (THR).

Το τρέιλερ για το ντοκιμαντέρ των Amazon MGM Studios, το οποίο δημιουργήθηκε με τη συμμετοχή της Μελάνια Τραμπ την ακολουθεί κατά τη διάρκεια των 20 ημερών που προηγήθηκαν της προεδρικής ορκωμοσίας του 2025, κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα.

Το σποτ ξεκινά με την πρώτη κυρία των ΗΠΑ στη ροτόντα του Καπιτωλίου των ΗΠΑ τη δεύτερη ημέρα ορκωμοσίας του συζύγου της ως προέδρου των ΗΠΑ, να γυρίζει προς την κάμερα για να πει: «Να 'μαστε πάλι».

Το ντοκιμαντέρ ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο, δύο εβδομάδες πριν από την επιστροφή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο και έχει αποτελέσει αντικείμενο περιέργειας και ελέγχου, όχι μόνο λόγω του θέματός του, αλλά και επειδή σηματοδοτεί την επιστροφή του Ράτνερ, ο οποίος δεν έχει εργαστεί στο Χόλιγουντ από τότε που κατηγορήθηκε για σεξουαλική παρενόχληση το 2017.

Η Amazon θα κυκλοφορήσει την ταινία αποκλειστικά σε κινηματογράφους στις ΗΠΑ και σε επιλεγμένες χώρες στις 30 Ιανουαρίου 2026, με ημερομηνία streaming στο Prime Video που δεν έχει ακόμη οριστεί. Η ταινία θα συνοδευθεί αργότερα από μια τριμερή σειρά ντοκιμαντέρ.

cnn.gr