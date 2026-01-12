Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ιρανή ηθοποιός του Homeland: Οι διαδηλωτές ζητούν μία βοήθεια που μπορεί να μην έρθει ποτέ (Βίντεο)

Η Ναζανίν Μπονιαντί, γνωστή για τους ρόλους της στις σειρές «Homeland» και «How I Met Your Mother», δηλώνει πολύ φοβισμένη.

Η γεννημένη στο Ιραν Βρετανίδα ηθοποιός Ναζανίν Μπονιαντί, δήλωσε την Κυριακή στο Sky News ότι είναι «πολύ, πολύ φοβισμένη» για τους ανθρώπους που ζουν στη χώρα από την οποία κατάγεται.

Η σταρ των σειρών «Homeland» και «How I Met Your Mother» τόνισε ότι νοιάζεται «βαθιά» για τους 92 εκατομμύρια Ιρανούς, πολλοί από τους οποίους έχουν επιδείξει «θάρρος» βγαίνοντας στους δρόμους ενάντια στο καθεστώς.

 

«Τώρα χρειαζόμαστε διεθνή στήριξη», υπογράμμισε, προσθέτοντας: «Το τελευταίο πράγμα που χρειαζόμαστε είναι οι άνθρωποι να τολμήσουν να κατέβουν στους δρόμους, πιστεύοντας ότι θα λάβουν αυτή τη στήριξη, και μετά να μην έρθει ποτέ».

Πηγή: huffingtonpost.gr

