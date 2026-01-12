Ξεκινά έρευνα για τις σεξουαλικού χαρακτήρα εικόνες στο Grok του X -«Φασιστική» η βρετανική κυβέρνηση, απάντησε ο Μασκ

Επίσημη έρευνα σχετικά με το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης της πλατφόρμας X του Έλον Μασκ, το Grok, λόγω της χρήσης του για τη δημιουργία σεξουαλικών εικόνων γυναικών και παιδιών, ξεκινά η βρετανική αρχή, Ofcom.

Η Αρχή εποπτείας των μέσων ενημέρωσης δήλωσε ότι επικοινώνησε με την πλατφόρμα κοινωνικών μέσων την περασμένη Δευτέρα και έθεσε ως προθεσμία την περασμένη Παρασκευή προκειμένου να «εξηγήσει τα μέτρα που έχει λάβει ώστε να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της για την προστασία των χρηστών της στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Η εταιρεία απάντησε εντός της προθεσμίας και η Ofcom έχει έκτοτε πραγματοποιήσει «επιταχυνόμενη αξιολόγηση των διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων ως επείγον ζήτημα».

Όπως πρόσθεσε, η επίσημη έρευνα θα εξετάσει εάν το X του Έλον Μασκ «δεν συμμορφώθηκε με τις νομικές υποχρεώσεις της βάσει του νόμου για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο».

Η ρυθμιστική αρχή δήλωσε: «Υπάρχουν εξαιρετικά ανησυχητικές αναφορές ότι ο λογαριασμός του chatbot Grok AI στο X χρησιμοποιείται για τη δημιουργία και τη διανομή γυμνών εικόνων ατόμων -κάτι που μπορεί να συνιστά κατάχρηση εικόνων προσωπικού χαρακτήρα ή πορνογραφία- και σεξουαλικών εικόνων παιδιών που μπορεί να συνιστούν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών».

Mασκ: Φασιστική η βρετανική κυβέρνηση

Ο Μασκ κατηγόρησε τη βρετανική κυβέρνηση ότι είναι «φασιστική» και προσπαθεί να περιορίσει την ελευθερία του λόγου, μετά την ενίσχυση των απειλών των υπουργών να μπλοκάρουν αποτελεσματικά τον ιστότοπό του.

Η Σάρα Ρότζερς, υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ για θέματα δημόσιας διπλωματίας, συνέκρινε την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου με εκείνη της Ρωσίας.

Η βρετανική κυβέρνηση κάλεσε την περασμένη εβδομάδα το X να βρει «επειγόντως» λύση για να αποτραπεί η διασπορά πλαστών, «εξοργιστικών» εικόνων γυμνών γυναικών και που δημιουργήθηκαν από το Grok.

«Αυτό που είδαμε στο Διαδίκτυο τις τελευταίες ημέρες είναι απολύτως εξοργιστικό και απαράδεκτο σε μια κοινωνία που σέβεται τον εαυτό της», δήλωσε η Λιζ Κένταλ, υπουργός αρμόδια για την Τεχνολογία στην κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε, επίσης, την περασμένη εβδομάδα την επιβολή συντηρητικών μέτρων μετά το σκάνδαλο των σεξουαλικού χαρακτήρα εικόνων ανηλίκων που δημιουργήθηκαν από το Grok.

Η Κομισιόν έδωσε εντολή στην πλατφόρμα X του Έλον Μασκ να διατηρήσει όλα τα εσωτερικά έγγραφα και δεδομένα που σχετίζονται με το chatbot τεχνητής νοημοσύνης Grok έως το τέλος του 2026, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Αποτρόπαιες οι εικόνες με γυμνές γυναίκες και παιδιά που κυκλοφορούν στο Χ, είπε η Κομισιόν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ανακοινώσει προηγουμένως ότι οι εικόνες γυμνών γυναικών και παιδιών που διακινούνται στην πλατφόρμα X είναι παράνομες και αποτρόπαιες, ενώνοντας την φωνή της με τη χορεία των αξιωματούχων σε όλον τον κόσμο που καταδικάζουν τη σωρεία κρουσμάτων δημοσίευσης μη συναινετικού οπτικού υλικού στην πλατφόρμα.

Η Κομισιόν αποφάσισε, έτσι, να παρατείνει εντολή διατήρησης στοιχείων που είχε αποσταλεί στο X πέρυσι, η οποία αφορούσε τους αλγορίθμους και τη διασπορά παράνομου περιεχομένου, δήλωσε στους δημοσιογράφους σήμερα ο εκπρόσωπος Τομά Ρενιέ.

«Αυτό σημαίνει ότι λέμε σε μια πλατφόρμα: Κρατήστε τα εσωτερικά σας έγγραφα, μην τα ξεφορτωθείτε, διότι έχουμε αμφιβολίες σχετικά με τη συμμόρφωσή σας… και πρέπει να είμαστε σε θέση να έχουμε πρόσβαση σε αυτά αν το ζητήσουμε ρητά», είπε ο εκπρόσωπος.

Η ΕΕ είχε επιβάλει στις αρχές Δεκεμβρίου πρόστιμο ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ στο X για παραβίαση του κανονισμού σχετικά με τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA), παρά τις επανειλημμένες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι βάζει στο στόχαστρο τους τεχνολογικούς κολοσσούς.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ