Το διάγγελμα Τραμπ: Θα ισοπεδώσουμε τη βιομηχανία πυραύλων τους, δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά (βίντεο)

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε μέσω βίντεο που ανάρτησε στη σελίδα του στα social media ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν στρατιωτική εκστρατεία στο Ιράν.

«Στόχος μας είναι να υπερασπιστούμε τον αμερικανικό λαό εξαλείφοντας τις επικείμενες απειλές από το ιρανικό καθεστώς, μια μοχθηρή ομάδα πολύ σκληρών, τρομερά κακών ανθρώπων», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. «Οι απειλητικές δραστηριότητές της θέτουν άμεσα σε κίνδυνο τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα στρατεύματά μας, τις βάσεις μας στο εξωτερικό και τους συμμάχους μας σε όλο τον κόσμο», δήλωσε μεταξύ άλλων στο οκτάλεπτο μήνυμά του.

«Για 47 χρόνια, το ιρανικό καθεστώς φωνάζει «Θάνατος στην Αμερική» και διεξάγει μια ατελείωτη εκστρατεία αιματοχυσίας και μαζικών δολοφονιών, στοχεύοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα στρατεύματά μας και τους αθώους ανθρώπους σε πολλές, πολλές χώρες», σημείωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών αναλαμβάνει μια μαζική και συνεχή επιχείρηση για να αποτρέψει αυτή την πολύ μοχθηρή, ριζοσπαστική δικτατορία από το να απειλήσει την Αμερική και τα βασικά συμφέροντα εθνικής μας ασφάλειας. Θα καταστρέψουμε τους πυραύλους τους και θα ισοπεδώσουμε τη βιομηχανία πυραύλων τους» τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος, που ανέφερε επίσης ότι το Ιράν προσπαθούσε να ξαναχτίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα μετά τις βομβιστικές επιθέσεις των ΗΠΑ τον Ιούνιο στις πυρηνικές του εγκαταστάσεις. «Απέρριψαν κάθε ευκαιρία να μην πραγματοποιήσουν τις πυρηνικές τους φιλοδοξίες και δεν μπορούμε να το ανεχτούμε πια», είπε.

Δείτε το διάγγελμα του Ντόναλντ Τραμπ για την επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν:

Ο Τραμπ θέτει ξεκάθαρο στόχο την ανατροπή του καθεστώτος

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι ο στόχος των συνεχιζόμενων επιθέσεων στο Ιράν είναι η ανατροπή του καθεστώτος και καλεί τον ιρανικό λαό να αδράξει την ευκαιρία και να αναλάβει τον έλεγχο της κυβέρνησής του. «Προς τα μέλη της Ισλαμικής Επαναστατικής Φρουράς, τις ένοπλες δυνάμεις και όλη την αστυνομία. Σας λέω απόψε ότι πρέπει να παραδώσετε τα όπλα σας και να απολαύσετε πλήρη ασυλία, ή, εναλλακτικά, να αντιμετωπίσετε βέβαιο θάνατο», δηλώνει ο Τραμπ σε ένα οκτάλεπτο βίντεο στο οποίο επιβεβαιώνει τις αμερικανικές επιθέσεις.

«Παραδώστε τα όπλα σας. Θα αντιμετωπιστείτε δίκαια με πλήρη ασυλία, ή θα αντιμετωπίσετε βέβαιο θάνατο», λέει ο Τραμπ. «Στον υπέροχο, περήφανο λαό του Ιράν, λέω απόψε ότι η ώρα της ελευθερίας σας έχει φτάσει. Μείνετε σε καταφύγια. Μην βγείτε από τα σπίτια σας. Είναι πολύ επικίνδυνο έξω. Βόμβες θα πέφτουν παντού», συνεχίζει.

«Όταν τελειώσουμε, αναλάβετε την εξουσία της κυβέρνησής σας. Θα είναι δική σας. Αυτή θα είναι πιθανώς η μόνη σας ευκαιρία για πολλές γενιές». «Για πολλά χρόνια, ζητούσατε τη βοήθεια της Αμερικής, αλλά ποτέ δεν την πήρατε... Ας δούμε λοιπόν πώς θα ανταποκριθείτε. Η Αμερική σας υποστηρίζει με συντριπτική δύναμη και καταστροφική ισχύ», λέει ο Τραμπ. «Τώρα είναι η ώρα να πάρετε τον έλεγχο του πεπρωμένου σας και να απελευθερώσετε το ευημερούμενο και ένδοξο μέλλον που είναι κοντά σας. Αυτή είναι η στιγμή για δράση. Μην την αφήσετε να περάσει», προσθέτει.

Ο Τραμπ αναγνώρισε πως μπορεί να χαθούν ζωές Αμερικανών στρατιωτών καθώς δήλωσε στο βίντεο του ότι η στρατιωτική του επιχείρηση στο Ιράν ενδέχεται να κοστίσει ζωές Αμερικανών. «Το ιρανικό καθεστώς επιδιώκει να σκοτώσει. Μπορεί να χαθούν οι ζωές γενναίων Αμερικανών ηρώων και μπορεί να έχουμε απώλειες — κάτι που συμβαίνει συχνά στον πόλεμο — αλλά δεν το κάνουμε αυτό για το παρόν. Το κάνουμε για το μέλλον, και είναι μια ευγενής αποστολή», δήλωσε ο πρόεδρος. Είπε επίσης ότι οι ΗΠΑ «έχουν λάβει κάθε δυνατό μέτρο για να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο για το αμερικανικό προσωπικό στην περιοχή»

Πηγή: protothema.gr