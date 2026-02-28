Διάγγελμα Νετανιάχου: Δεν θα επιτρέψουμε στο καθεστώς του Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά - H επιχείρηση ονομάζεται «o βρυχηθμός του λιονταριού»

Εδώ και καιρό το Ισραήλ και οι ΗΠΑ ξεκίνησαν την επιχείρηση στο Ιράν, όπως δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε διάγγελμά του, επαναλαμβάνοντας όσα τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ ότι «δεν θα επιτρέψουμε στο «δολοφονικό τρομοκρατικό καθεστώς να οπλιστεί με πυρηνικά όπλα» και να «απειλήσει ολόκληρη την ανθρωπότητα».

«Για 47 χρόνια, το καθεστώς του Αγιατολάχ φωνάζει «Θάνατος στο Ισραήλ», «Θάνατος στην Αμερική». Έχει χύσει το αίμα μας, έχει δολοφονήσει πολλούς Αμερικανούς και έχει σφαγιάσει τον ίδιο του τον λαό» αναφέρει στο διάγγελμά του.

«Δεν πρέπει να επιτραπεί σε αυτό το δολοφονικό τρομοκρατικό καθεστώς να οπλιστεί με πυρηνικά όπλα που θα του επιτρέψουμε να απειλήσει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Η κοινή μας δράση θα δημιουργήσει τις συνθήκες για τον γενναίο ιρανικό λαό να πάρει τη μοίρα του στα χέρια του» υποστηρίζει.

Ο Νετανιάχου δηλώνει πως «έχει έρθει η ώρα για όλα τα μέρη του λαού του Ιράν - Πέρσες, Κούρδους, Αζέρους, Μπαλούχους - να αποτινάξουν τον ζυγό της τυραννίας και να φέρουν ένα ελεύθερο και ειρηνικό Ιράν».

«Σας καλώ, πολίτες του Ισραήλ, να ακολουθήσετε τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου. Τις επόμενες ημέρες, κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης «Roaring Lion» (Βρυχηθμός Λέοντος), θα απαιτηθεί από όλους μας να επιδείξουμε υπομονή και εσωτερική δύναμη» συμπλήρωσε.

«Μαζί θα σταθούμε, μαζί θα πολεμήσουμε και μαζί θα διασφαλίσουμε την αιωνιότητα του Ισραήλ» σχολίασε και ευχαρίστησε τον «μεγάλο μας φίλο», πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ «για την ιστορική του ηγεσία».