Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Επιστήμη και Τεχνολογία

Απόψε η Πλανητική παρέλαση - Εξι πλανήτες παρατηρήσιμοι σε ένα σπάνιο φαινόμενο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σημειώνεται ότι οι πλανήτες Ερμής, Αφροδίτη, Κρόνος και Δίας είναι παρατηρήσιμοι δια γυμνού οφθαλμού ενώ οι πλανήτες Ουρανός και Ποσειδώνας είναι παρατηρήσιμοι μόνο με τη χρήση τηλεσκοπίου.

Εξι πλανήτες θα είναι ορατοί απόψε είτε με δια γυμνού οφθαλμού είτε με τηλεσκόπιο σε ένα σπάνιο φαινόμενο. 

Σύμφωνα με το Αστεροσκοπείο των Φροντιστηρίων Φάκα, στον βραδινό ουρανό θα συνυπάρξουν έξι πλανήτες και συγκεκριμένα οι Ερμής, Αφροδίτη, Κρόνος, Δίας, Ουρανός και Ποσειδώνας.

Πρόκειται, αναφέρεται, για ένα σπάνιο φαινόμενο και διευκρινίζει ότι οι πλανήτες δεν θα βρίσκονται σε ευθεία γραμμή ή σύνοδο αλλά θα έχουν κοινή, ταυτόχρονη εμφάνιση στον ουρανό για ένα γήινο παρατηρητή.

Σημειώνεται ότι οι πλανήτες Ερμής, Αφροδίτη, Κρόνος και Δίας είναι παρατηρήσιμοι δια γυμνού οφθαλμού ενώ οι πλανήτες Ουρανός και Ποσειδώνας είναι παρατηρήσιμοι μόνο με τη χρήση τηλεσκοπίου.

Αναφέρεται επίσης ότι το Παγκύπριον Γυμνάσιον, με αφορμή το φαινόμενο της ταυτόχρονης εμφάνισης έξι πλανητών στον ουρανό, θα πραγματοποιήσει αστροβραδιά  η ώρα 18:30, με  διάλεξη από τον Αστροφυσικό Χρύσανθο Φάκα, με θέμα «Το Ηλιακό μας σύστημα από την αρχαιότητα έως σήμερα». Θα ακολουθήσει αστρονομική παρατήρηση της Σελήνης και άλλων πλανητών με τηλεσκόπιο από  το Αστεροσκοπείο του Παγκυπρίου Γυμνασίου. 

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΛΑΝΗΤΕΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα