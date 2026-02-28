Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Βελτίωση νομοθεσίας για κυνήγι συζήτησαν ΑΚΕΛ- Ομοσπονδία Κυνηγίου και Διατήρησης Άγριας Ζωής

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, επανέλαβε ότι η πάταξη της λαθροθηρίας, η προστασία της άγριας πανίδας και διασφάλιση της νομιμότητας και βιωσιμότητας της κυνηγετικής δραστηριότητας αποτελούν διαχρονικές θέσεις του κόμματος.

Αντιπροσωπεία του ΑΚΕΛ με επικεφαλής τον Γενικό Γραμματέα του κόμματος, Στέφανο Στεφάνου, είχε συνάντηση χθες με αντιπροσωπεία της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κυνηγίου και Διατήρησης Άγριας Ζωής με επικεφαλής τον Πρόεδρό της Ηλία Πεκρή.

Ανακοίνωση του ΑΚΕΛ αναφέρει ότι στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που άπτονται της βελτίωσης της νομοθεσίας για το κυνήγι, η βελτίωση των συνθηκών διεξαγωγής του κυνηγίου και η ανάπτυξη κυνηγετικής παιδείας και γνώσης για το περιβάλλον.

Μεταξύ άλλων, συζητήθηκε η ανάγκη συζήτησης στη Βουλή του Νόμου περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων ο οποίος χρήζει βελτίωσης, ζητήματα που έχουν να κάνουν με αυστηροποίηση των ποινών για παράνομο κυνήγι και τη διασφάλιση του θηράματος στην Κύπρο. 

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

